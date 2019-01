Calciomercato Barcellona | ufficiale l' arrivo di Todibo | in blaugrana dall' 1 luglio 2019

Calciomercato - Coutinho lascia il Barcellona? Il brasiliano tentato dal Manchester United : Philippe Coutinho stanco di fare la riserva al Barcellona: il Manchester United pronto a tentare il colpo in questa sessione di mercato Dopo l’esborso milionario per portarlo dal Liverpool al Barcellona, Philippe Coutinho sarebbe già pronto a fare le valige per volare a Manchester. Lo United sarebbe infatti intenzionato a presentare un’offerta ai blaugrana per il talento brasiliano ed a tentare il calciatore con un contratto ...

Calciomercato - Barcellona-Rabiot : accordo da 10 milioni a stagione : Adrien Rabiot ha raggiunto l'accordo totale con il Barcellona e a partire dalla prossima stagione indosserà la maglia blaugrana. Una trattativa che proseguiva ormai da diverse settimane, con l''intesa ...

Calciomercato Napoli - il Barcellona offre 120 milioni per Koulibaly : Koulibaly Barcellona – L’edizione odierna de “Il Mattino” di Napoli sparge un velo di ansia sui tifosi della squadra di De Laurentiis, il Barcellona è partito nuovamente all’assalto del forte centrale difensivo Kalidou Koulibaly. Koulibaly Barcellona, l’offerta Sempre secondo il quotidiano campano i blaugrana hanno presentato un’offerta davvero impossibile da rifiutare: 120 milioni di euro ...

Calciomercato - Todibo a un passo dal Barcellona : Juventus beffata - sul difensore del Tolosa c'era anche il Napoli : ... hanno fatto in modo che secondo diversi addetti ai lavori potesse essere paragonato al connazionale Raphael Varane , perno difensivo del Real Madrid e della Nazionale campione del mondo in carica. ...

Calciomercato - il Guangzhou Evergrande riscatta Paulinho : 42 milioni nelle casse del Barcellona : Il Guangzhou Evergrande ha deciso di riscattare Paulinho, il centrocampista rimarrà nella rosa di Fabio Cannavaro: 42 milioni di euro il costo del cartellino Paulinho verrà riscattato dal Guangzhou Evergrande. Secondo la stampa catalana, il club cinese sarebbe in procinto di versare al Barcellona i 42 milioni di euro di riscatto per trattenere Paulinho alla corte di Fabio Cannavaro. Un gruzzoletto niente male per i blaugrana che sembravano ...

Calciomercato Juventus – Dall’Inghilterra sicuri : Ramsey si allontana! Todibo intanto sceglie il Barcellona : Doppia frenata per il mercato dei parametri zero della Juventus: si complicano le piste che portano a Ramsey e Todibo La Juventus è sempre molto attenta al mercato dei parametri zero e, già a gennaio, ha messo gli occhi su due interessanti profili che a giugno potrebbero dire addio ai loro rispettivi club. Il primo è Aaron Ramsey, centrocampista dell’Arsenal in grado di fare bene entrambe le due fasi, in possesso di grande esperienza ...

Calciomercato Roma / Ultime notizie : Munir in uscita dal Barcellona - idea per giugno : Calciomercato Roma, Ultime notizie: Monchi lavora su De Paul pensando a giugno, quando potrebbe interessare anche Munir, in uscita dal Barcellona.

Calciomercato Napoli - che concorrenza per Pavard : c'è anche il Barcellona : La scorsa estate Benjamin Pavard si è imposto ai Mondiali in Russia con la sua Francia, titolare della Nazionale campione del mondo di Didier Deschamps. Per lui tante grandi prestazioni e anche un fantastico gol segnato agli ottavi di finale contro l'Argentina. E a 23 anni, il difensore francese, cerca una nuova opportunità ...

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : la Fiorentina chiude per Muriel - Rabiot vicino al Barcellona : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Calciomercato Barcellona - risposta al Psg : 'Rabiot interessa - ma nessun accordo con giocatore. Contatti solo col club' : In questi anni infatti è diventato uno dei talenti più ricercati dai top club di tutto il mondo. Classe 1995, una carta d'identità che dice 23 e un 2019 che si prospetta tutto una sorpresa. Già, ...

Calciomercato - Murillo presentato dal Barcellona : È stato bellissimo quando ho saputo che avrei giocato con i migliori del mondo, è un sogno essere qui . Devo ringraziare i miei nuovi compagni che mi hanno accolto bene. @JeisonMurillo19 & @...

Calciomercato Barcellona - in arrivo due rinforzi per il centrocampo : Trovato l’accordo con Adrien Rabiot, non si ferma il mercato del Barcellona, che adesso vuole chiudere per un altro centrocampista: Frenkie de Jong. Stando ai media spagnoli, il 21enne sarebbe il principale obiettivo della dirigenza blaugrana, che vuole dare solidità a una mediana messa in ginocchio dagli infortuni. Secondo Mundo Deportivo, i catalani hanno già indirizzato l’offerta all’Ajax e al giocatore, entusiasta ...

Calciomercato Barcellona - non solo Murillo : in arrivo un altro difensore : Non solo Murillo. Dopo l’acquisto del difensore colombiano, ufficializzato ieri, continua il restyling in difesa per il Barcellona. Secondo i media brasiliani, infatti, è imminente il trasferimento di Rodrigo Caio ai blaugrana. Venticinque anni, difensore – nato centrocampista – dai piedi buoni, Caio attualmente gioca nel San Paolo, ma possiede anche il passaporto italiano: il suo nome in passato è stato accostato a Lazio ...

Calciomercato Barcellona : preso Murillo. L'ex Inter arriva dal Valencia in prestito con diritto di riscatto : La notizia era nell'aria da un po'. Ora è ufficiale. L 'ex difensore dell'Inter Jeison Murillo passa dal Valencia al Barcellona in prestito con diritto di riscatto a una cifra già fissata , 25 milioni ...