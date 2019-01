72 anni fa nasceva David Bowie | il Duca Bianco che fece del rock un’arte

Louis Braille : 210 anni fa nasceva l'ideatore dell'alfabeto in rilievo - : Nato in Francia il 4 gennaio del 1809, perse la vista a soli tre anni a causa di un incidente nella bottega del padre e a 20 inventò un sistema per consentire a ipovedenti e non vedenti di 'leggere' ...

Sergio Leone - 90 anni fa nasceva il regista a cui bastarono sette film per raccontare tutto : Sono bastati sette film a Sergio Leone per lasciare un’impronta indelebile nella storia del cinema. sette film per attraversare i generi, distruggerli e reinterpretarli. sette film per piegare la critica al racconto popolare. sette film per rapire il nostro sguardo e raccontarci tutto. Il 3 gennaio 1929 nasceva a Roma Sergio Leone. E noi, oggi, lo ricordiamo. “C’è mancato poco che non nascessi in un cinema” – Figlio ...

30 anni fa nasceva a San Salvo l'UNITALSI. Il racconto di Sabrina : Successivamente partecipai anche ad altri incontri e più vi partecipavo e più restavo affascinata dal mondo dell'UNITALSI. Sia io che Carmela e Nada vivevamo molto la vita di parrocchia e spesso ci ...

L’8 dicembre 1943 nasceva Jim Morrison - oggi avrebbe avuto 75 anni : L'8 dicembre 1943 nasceva il Re Lucertola, al secolo James Douglas Morrison che firmò la storia della musica grazie ai Doors e alle sue poesie. No, non è tutto, perché Jim Morrison era anche carisma, voce, provocazione ed eccesso. Le sue performance assumevano i contorni di una piece teatrale da una parte, di un rito voodoo dall'altra, ma in mezzo si trovava la sua spiccata spiritualità sciamanica. Nato a Melbourne, visse la sua vita da ...

Novant’anni fa nasceva Enzo Tortora - l’uomo che conobbe il lato oscuro della giustizia : "Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete: molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva, per esempio ha pregato per me, e io questo non lo dimenticherò mai. E questo 'grazie' a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirlo. L’ho detto, e un’altra cosa aggiungo: io sono ...

Novant'anni fa anni fa nasceva Enzo Tortora - l'uomo che conobbe il lato oscuro della giustizia : 'Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete: molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto ...

Novant’anni fa anni fa nasceva Enzo Tortora - l’uomo che conobbe il lato oscuro della giustizia : "Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete: molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva, per esempio ha pregato per me, e io questo non lo dimenticherò mai. E questo 'grazie' a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirlo. L’ho detto, e un’altra cosa aggiungo: io sono ...

Novant'anni fa nasceva il mito di Topolino : Alla conquista del mondo Il successo di Topolino, dovuto alla simpatia del personaggio e all'idea di Disney di umanizzare gli animali, varcò l'oceano. I fumetti di Topolino esordirono in Italia il 30 ...

Cento anni fa nasceva a Varsavia il sovranismo identitario : Categoria, questa, dello spirito e dell'economia assurta a simbolo della manodopera a buon mercato che avrebbe invaso l'orticello del piccolo artigiano transalpino. Ma quella è la Francia, madre di ...

Cento anni fa nasceva a Varsavia il sovranismo identitario : Con un telegramma datato Varsavia, il 16 novembre 1918 un oscuro generale appena uscito di prigione si rivolgeva alla pari ai grandi vincitori della Prima Guerra Mondiale. “Notifico l’esistenza dello Stato Indipendente della Polonia”, informava gentilmente Jozef Pilsudski i suoi destinatari: i francesi, gli inglesi e anche l’americano Woodrow Wilson. Pilsudski era appena uscito dalla Fortezza di Magdeburgo: ce lo aveva ...

Sandro Ciotti - 90 anni fa nasceva una voce indimenticabile : “Quella che ho faticosamente cercato di concludere è stata la mia ultima radiocronaca. Un grazie a tutti gli ascoltatori, mi mancheranno”. Era il 12 maggio 1996 e Sandro Ciotti chiese dieci secondi di tempo (e dieci esatti furono) ad Alfredo Provenzali che reggeva lo “studio” di Tutto il calcio minuto per minuto, per congedarsi dalle radiocronache Rai con una frase asciutta, piena di modestia e rigore al termine di Cagliari-Parma. L’ultima ...