Razer presenta il monitor da gaming Raptor | 27 pollici e supporto 4K ed HDR

Acer - Asus - Dell - HP e Razer presentano al CES 2019 i notebook per giocare con i nuovi chip grafici Nvidia GeForce RTX : Il Consumer Electronic Show 2019 che ha preso oggi il via a Las Vegas è stata l’occasione per l’annuncio dei nuovi processori grafici di Nvidia . Il produttore ha tolto i veli sulle GPU (Graphics Processing Unit) denominate GeForce RTX 20-Series. I nuovi prodotti comprendono tre mo Dell i: GeForce RTX 2080, RTX 2070 e RTX 2060, di cui i primi due sono disponibili anche in versione Max-Q, ossia per i portatili ultrasottili indirizzati ai ...

Razer presenta Turret - la tastiera certificata Xbox One : Con l’aggiornamento pubblico di novembre Microsoft aveva rilasciato finalmente, dopo circa due anni di attesa e rinvii, il supporto ufficiale a mouse e tastiera da parte di tutta la famiglia Xbox One. Così come preannunciato dalle indiscrezioni, sfruttando il recente update, Razer ha presentato ufficialmente Turret. Si tratta della prima e attualmente unica tastiera certificata Microsoft non solo per Windows 10 ma anche per le sue console ...