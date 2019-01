Luigi Di Maio cerca un’ancora di salvataggio nei gillet gialli francesi

La lettera di Luigi Di Maio ai gilet gialli : “Non mollate - M5s è pronto a sostenervi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, invia una lettera ai gilet gialli, in protesta in Francia, spiegando loro che il Movimento 5 Stelle li sostiene ed è pronto ad aiutarli mettendo a disposizione anche le funzioni del sistema Rousseau: "gilet gialli, non mollate, il M5s è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno".Continua a leggere

Luigi Di Maio "infastidito" - l'indiscrezione sul grillino : lo sfogo con i fedelissimi : C'è molta tensione nel Movimento 5 stelle sul caso Sea Watch. Dopo la dura risposta di Matteo Salvini - "Sugli immigrati decido io" - ora il problema è come uscire dall'impasse. I pentastellati si dicono sicuri che non ci sia alcuna "contrapposizione" tra i due vicepremier ma confermano, secondo qua

Luigi Di Maio come Antonio Di Pietro - "il M5s farà la fine di IdV. Salvini se li sta mangiando" : "Un altro tradimento". Costa carissimo al Movimento 5 Stelle il sì alle trivellazioni partito dal Ministero dello Sviluppo ("Tecnico, è una porcata del precedente governo", si è difeso Luigi Di Maio). La base grillina, imbottita di oltranzismo ecologista, non può digerire il nuovo schiaffo dei verti

Luigi Di Maio - disastro al Mise : "Sì alle trivellazioni" - M5s e ministro Costa in rivolta : Erano No Euro e diventarono Filo-Euro. Erano No Ilva e lasciarono aperta l' Ilva. Non volevano la Tap, poi diedero il via libera alla Tap. Si pensava che avessero ormai toccato il fondo. E invece decisero di andare ancora più a fondo, nel mare, decidendo di trivellarlo. L' ultimo capitolo della saga

Luigi Di Maio - svelate le balle sul reddito di cittadinanza : soldi a stranieri - lavoro nero e finti poveri : La prima bugia è venuta a galla subito. Era quella con le gambe più corte. Luigi Di Maio l' aveva ripetuta il 3 gennaio, a Belluno: «La legge, come abbiamo sempre detto, riguarda il reddito di cittadinanza per coloro che sono cittadini italiani». Ieri sono uscite le carte che l' ufficio legislativo

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio sul referendum propositivo : Lega e M5s - altra frattura : Sarà il referendum propositivo il prossimo tema di scontro fra Lega e M5S? La questione arriverà in Aula alla Camera a metà gennaio e le distanze nella maggioranza sono ancora notevoli. A chiarire il pensiero della Lega ci pensa direttamente Matteo Salvini ai microfoni del Tg3. "Coinvolgere i cittad

Luigi Di Maio - altro che migranti : il ricatto grillino a Matteo Salvini - cosa interessa davvero al M5s : Una decina di migranti in cambio di 35 parlamentari. A Luigi Di Maio lo scambio conviene eccome: la posizione sulla Sea Watch, con l'apertura all'accoglienza in Italia delle donne e bambini presenti tra i 49 africani imbarcati sulla nave Ong bloccata nelle acque di Malta da 16 giorni, nasconde una c

Luigi Di Maio : "Gli espulsi M5s stavano già fuori dal conto della maggioranza. Non è cambiato niente per noi" : Forse non ha capito la gravità della situazione in cui si trova il Movimento 5 stelle Luigi Di Maio visto che dice di non avere affatto paura delle conseguenze per il governo dopo le espulsioni dei dissidenti pentastellati: "Gli espulsi - precisa il vice premier grillino in una intervista a Il Corri

Luigi Di Maio - Romano Prodi : "Senza paracadute va a schiantarsi" : E' iniziato il conto alla rovescia per le elezioni europee e Matteo Salvini e Luigi Di Maio, scrive Romano Prodi nel suo editoriale su il Messaggero, "impiegheranno i prossimi i giorni in un tour delle principali capitali europee in modo da evitare di essere forti in Patria ma deboli in Europa, prop

Ruspe in casa Di Maio - l'ultima chance del papà di Luigi è il ricorso al Tar : Ruspe in casa Di Maio, ma stavolta non c'entra nulla il sempre più difficile rapporto tra il leader del Movimento 5 Stelle e il collega di governo, Matteo Salvini. Le pale meccaniche che dovranno ...