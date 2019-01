Le temperature ancora rigide | domani scuole chiuse a Bronte

Meteo - ancora neve al centrosud. Da domani temperature in rialzo : La massa d'aria fredda che si è abbattuta sull'Italia negli ultimi tre giorni esaurirà oggi i suoi effetti, con le ultime nevicate al centrosud. Da domani temperature in rialzo .Continua a leggere

Ancora temperature in calo - in arrivo temporali e neve anche a bassa quota : Roma - Dal Nord Europa continua l'afflusso di aria fredda di estrazione artica e le temperature si abbassano su tutta Italia, ma i fenomeni si stanno concentrando al Sud e sulle centrali adriatiche, piogge e temporali si scaricano lungo il versante adriatico dall'Abruzzo alla Puglia, ma sulle alture i fenomeni si trasformano in neve già da quote ormai piuttosto basse, mediamente dai 700/1000m. Sul Gargano però i fenomeni ...