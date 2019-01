La Casa Internazionale delle Donne chiede aiuto

huffingtonpost

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Ladi Roma ha lanciato una campagna di sottoscrizione. Il Comune di Roma ha revocato la concessione. Ledellavogliono raccogliere 300.000 euro per fare fronte a un debito irragionevole, oggi oggetto di una proposta di transazione. Chiedono a tutte e tutti di diffondere il loro appello e di donare. Hanno aperto per questo una pagina dedicata.Con i tempi che corrono, bisogna tenersi cari i luoghi in cui ci si può incontrare, discutere, esprimere e organizzare liberamente. Sedi libere, spesso autogestite, dove si produce cultura, dove si erogano servizi, dove si parla di politica, si cerca di capire, di inventare, di proporre, di lottare.Ladi Roma è uno di questi luoghi. Anzi, è persino un luogo speciale, raro, anche se non (fortunatamente!) unico. La, infatti, non ...