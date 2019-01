Di Maio | Gilet gialli | non mollate!pronto a sostenervi

Di Maio ai gilet gialli : "Non mollate - M5S vi sostiene. A vostra disposizione la nostra piattaforma Rousseau" : "gilet gialli, non mollate!". Luigi Di Maio 'chiama' il movimento francese e, dal Blog delle Stelle, spiega che "dall'Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di giallo le strade di Parigi e di altre città francesi"."Il Movimento 5 Stelle è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno", assicura."Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze ...

Rai - Di Maio : “Foa? Giornalista molto valido. Dispiace che abbiamo regalato a concorrenza Giletti - Giannini e Porro” : “Mi sento di rassicurare i giornalisti della Rai in quanto le mie dichiarazioni non sono state mai generiche. Anzi, io penso che i giornalisti Rai siano il primo presidio per quanto riguarda il contraddittorio in ogni dibattito”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso della sua audizione davanti alla Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, rispondendo a una domanda sulle sue ...

Manovra - Giovanni Tria insiste per abbassare il deficit al 2% - ma Di Maio e Salvini resistono e puntano tutto sul fattore gilet gialli : "L'imprimatur politico di Di Maio e Salvini non c'è, vedremo al massimo al Consiglio dei ministri di domani mattina anche perché poi non c'è più tempo". Sono le 19 circa quando una fonte di governo di primissimo livello rivela a Huffpost la precarietà e la confusione che dominano nel cantiere della riscrittura della Manovra. Mancano meno di 24 ore all'incontro decisivo a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte ...

Gilet gialli - Toni Negri : “Macron? Era modello Pd - ora è spernacchiato. Salvini è dalla sua parte - Di Maio no” : “Gilet gialli? Indubbiamente ora il Pd dovrebbe essere più schivo col modello Macron, anche se certe forze neoliberali, da Blair a Renzi, vari partiti democratici e socialdemocratici europei avevano scelto una linea che aveva come simbolo Macron. Spero che finisca questa agonia del Pci e che si facciano fuori tutti i residui di quel partito, ormai finito nella più terribile miseria”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio da Toni ...

Gilet gialli - Di Maio : 'Loro proposte già nella nostra legge di bilancio' : In Francia a tenere banco è la questione Gilet gialli. La protesta vibrante in atto nel paese transalpino è diventata una questione che, in un certo senso, potrebbe investire tutta Europa. Più di un autorevole opinionista politico ritiene che in Italia non ci siano le stesse possibilità di forme violente di dissenso e malcontento, considerato che l'attuale proposta politica rappresentata dal governo Lega - Movimento Cinque Stelle rappresenta in ...

Gilet gialli - Di Maio : “Loro proposte già nella nostra legge di bilancio”. E attacca : “Francia? Spero establishment a casa” : “Se condivido le parole di Di Battista e Grillo sui ‘Gilet gialli’? Ho letto quello che chiedono in Francia, al di là dei metodi. In Italia abbiamo avuto la fortuna di catalizzare una proposta politica in una forza politica che è diventata la prima forza politica del Paese. Non bisogna usare nessun tipo di violenza”. Così Luigi Di Maio, dopo la firma del Protocollo di Intesa tra Mise e Regione Lazio per la diffusione di ...

Notizie del giorno : Gilet gialli e Di Maio : Notizie del giorno: il presidente francese Emmanuel Macron si è recato nei luoghi dove sabato la devastazione dei Gilet gialli ha lasciato profonde ferite. Non è ancora finita l’inchiesta sull’abusivismo riguardante la famiglia Di Maio e inaugurata dalle Iene. Notizie del giorno: Gilet gialli in Francia Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato nei luoghi dove sabato la devastazione dei Gilet gialli ha lasciato profonde ferite ...

Non è l'arena - Luigi Di Maio si auto-umilia da Massimo Giletti : 'Questo governo porta male - infatti...' : 'Si vede che porta male sto governo...'. Luigi Di Maio , ospite Di Non è l' arena , risponde con una battuta alla domanda di Massimo Giletti sulla situazione sentimentale sua e di quella di Matteo ...