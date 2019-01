Aggressione fascista contro giornalisti Espresso | il comunicato del Cdr di Repubblica

La denuncia dell'Espresso : " Aggressione fascista ai nostri giornalisti". Salvini : in galera chi mena : Sul suo sito on line l'Espresso denuncia oggi un'aggressione fascista ai danni di un giornalista e un fotografo durante la commemorazione al cimitero di Roma del Verano delle vittime di Acca Larentia. ...

CasaPound Bari - Aggressione a corteo antifascista. Il gip : “Spedizione punitiva premeditata. Militanti da tutta la Puglia” : “Andatevene, qua comandiamo noi”. Ha uno sfollagente in mano lo squadrista e con lui i suoi amici sono tutti armati: hanno manganelli, guanti da motociclista con rinforzi alle nocche e catene. È il 21 settembre, per le vie di Bari sfila una manifestazione antifascista. Contemporaneamente, però, sono stati chiamati a raccolta da tutta la Puglia i neofascisti che rispondono all’appello e affollano la sede di CasaPound in via Eritrea, nel quartiere ...

Bari - chiusa la sede di CasaPound : 30 indagati per Aggressione e organizzazione fascista : Sono state fermate 30 persone con l'accusa di aggressione nei confronti dei manifestanti del corteo anti-Salvini tenutosi il 21 settembre scorso e di violazione della legge Scelba. Si trattava di un episodio premeditato. Inoltre il Tribunale di Bari ha disposto il sequestro della sede di Bari di CasaPound di via Eritrea, perché sede di "ricostruzione del partito fascista ". chiusa la sede di CasaPound di Bari Ben 30 persone sono state indagate ...

CasaPound - sequestrata la sede di Bari dopo l' Aggressione al corteo - il pm : 'Riorganizzazione del partito fascista' : Nell'inchiesta della Procura di Bari che oggi ha portato al sequestro preventivo della sede di CasaPound , in via Eritrea 29, nel quartiere Libertà di Bari , sono indagate 35 persone: 28 militanti del ...

Bari - chiusa la sede di CasaPound : 35 indagati per Aggressione e ricostruzione del partito fascista : I fatti si riferiscono all' aggressione del 21 settembre 2018, quando tre attivisti politici vennero feriti da militanti di CasaPound : a quel pestaggio assistette anche l'europarlamentare Eleonora Forenza. I 35 indagati devono rispondere anche dei reati di "riorganizzazione del disciolto partito fascista " e "manifestazione fascista ".Continua a leggere

'Sono fascista' : Aggressione sulla metro; Scontro Raggi-Tria per le buche di Roma; Ama - Comune verso 'no' a bilancio - : MANOVRA, VIA 180 MLN PER buche ROMA: E' Scontro Raggi-Tria 'Sono arrabbiata con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Spero che ci ripensi e lavorerò per questo'. Lo dice la sindaca di Roma, ...