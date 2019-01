L’Aquila | il sindaco Biondi FdI perde le staffe e spintona un contestatore durante la

L’Aquila - appalti truccati nel comune di Capistrello : sindaco agli arresti domiciliari : arresti domiciliari per il sindaco del comune di Capistrello (L’Aquila), Francesco Ciciotti, per un ex consigliere comunale e per il responsabile dell’area tecnica; sospensione di un anno dall’attività professionale nei confronti di altri 7 indagati tra imprenditori e liberi professionisti. Le misure sono state eseguite dai Carabinieri nelle province di L’Aquila, Roma, Firenze e Potenza. I dieci indagati sono ritenuti responsabili, a vario ...