Godin all' Inter | Daniele Adani lo presenta | ' Un vincente che rifiuta la sconfitta'

Godin all’Inter - Milinkovic-Savic resta alla Lazio : L'inter si porta avanti con il lavoro e mette a segno un primo colpo per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il difensore uruguayano Diego Godin che ha giugno arrivera' a parametro zero dall'Atletico Madrid. La societa' spagnola non vorrebbe far partire una delle sue bandiere e sta cercando una soluzione per trattenerlo, come ha confermato l'allenatore Diego Simeone in conferenza stampa, prima della sfida con il ...

Godin all’Inter : arrivano conferme ma Simeone tenta il colpo di coda : “Godin e l’Atletico stanno cercando una soluzione”. Sono le dichiarazioni da parte del tecnico del club di Madrid Diego Simeone alla vigilia della sfida col Siviglia. “Il club sa bene cosa penso, e anche Godin. Lui e la società stanno cercando le soluzioni migliori per entrambe le parti – ha ribadito Simeone -, quindi decideranno ciò che riterranno più opportuno. Se Godin dovesse restare con noi sarà per il ...

Godin - Simeone apre all'addio : 'Con l'Atletico stanno cercando la soluzione migliore' : TORINO - Diego Godin verso l' Inter . È questa la notizia di mercato delle ultime ore, un'ipotesi che non può lasciare tranquillo il 'Cholo' Simeone , tecnico che ha sempre visto nel difensore ...

Inter - dall'Atletico Madrid arriva Godin : Nel mercato dei parametri zero l'Inter sta per mettere a segno il primo colpo per giugno. Si tratta di Diego Godin capitano dell'Atletico Madrid . L'operazione non è chiusa, ma in dirittura di arrivo ...

Godin all’Inter - il Napoli ha un’altra strategia : La batteria di centrali Cominciamo con l’ovvio: Diego Godin all’Inter è un grande colpo. Qualora dovesse essere confermato, l’arrivo del 32enne centrale uruguagio a Milano darebbe uno spessore ancora maggiore alla batteria di centrali di Spalletti. In questo momento, il tecnico nerazzurro può contare su Skriniar, De Vrij, Miranda e Ranocchia. Difficile pensare che possano restare tutti, anche perché da tempo si rincorrono le ...

Godin all'Inter : carriera e profilo dell'ultimo colpo del calciomercato nerazzurro : ...della difesa anche per via della sua altezza e del suo fisico imponente e da lì iniziò la sua scalata verso una carriera straordinaria che lo porterà a diventare uno dei migliori difensori al mondo: ...

Godin andrà all'Inter : una cessione già pronta - le visite e Marotta con la Juve... : ... capitano dell'Atlético Madrid e dell'Uruguay, uomo simbolo di un ciclo per i Colchoneros e difensore tra i più forti al mondo, con 33 anni da compiere tra poco più di un mese. Tutto fatto a costo ...

Inter-Godin c'è l'accordo : arriva a giugno a costo zero dall'Atletico Madrid : Diego Godin e l'Inter: è scoppiato un amore . Il difensore centrale uruguayano ha detto sì al club nerazzurro, c'è l'accordo sulla parola che verrà presto trasformato in un contratto e ufficializzato ...

Godin-Inter - vicinissimo dall'Atletico Madrid a parametro zero il primo colpo per il calciomercato di giugno : L'Inter è vicinissima a chiudere il primo colpo di mercato per giugno: Diego Godin . Dopo nove stagioni nella Liga, in cui ha vinto otto titoli tra campionato e Europa, il capitano dell' Atletico ...

Calciomercato Inter - grandissimo colpo a parametro zero : preso Diego Godin dall’Atletico Madrid : Affare in dirittura d’arrivo per il mercato estivo del club nerazzurro, pronto ad assicurarsi a parametro zero un rinforzo importante in difesa grandissimo colpo dell’Inter per il mercato estivo, il club nerazzurro infatti ha praticamente chiuso l’operazione per l’arrivo di Diego Godin, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2019. Lapresse Il direttore sportivo Ausilio ha anticipato la concorrenza di altre ...