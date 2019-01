Gelmini FI | ' Governo Conte bocciato | in sei mesi bene solo su migranti e sicurezza'

Blastingnews

: Manovra, Gelmini: “Governo sta cercando di abolire Camera e Senato senza che nessuno se ne accorga” - fattoquotidiano : Manovra, Gelmini: “Governo sta cercando di abolire Camera e Senato senza che nessuno se ne accorga” - marcopietro49 : RT @marcopietro49: Forza Mafia delpregiudicato di Arcore chedice stronzate CN Taiani che dice cose pesanti contro governo Gasparri altre st… - marcopietro49 : Forza Mafia delpregiudicato di Arcore chedice stronzate CN Taiani che dice cose pesanti contro governo Gasparri alt… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Intervistata da 'Il Giornale', la presidente dei deputati di Forza Italia, Mariastella, ha stilato un bilancio dei primi seididell'attuale maggioranza governativa targata M5S-Lega.: 'In Lombardia la produzione industriale è calata' Per l'ex ministro dell’istruzione, il bilancio è senz'altro negativo, poiché nel terzo trimestre del 2018 in Lombardia la produzione industriale è calata, gli investimenti diminuiscono e il decreto dignità del vicepremier Di Maio sta facendo accrescere soltanto la disoccupazione. A detta della, sul fronte immigrazione e, per effetto dell'operato del ministro Matteo Salvini, si sono fatti indubbi passi in avanti, anche se c'è ancora tanto da fare sulla questione rimpatri. Intanto, lo spread è ancora particolarmente elevato, si è assistito ad una fuga di capitali dal nostro Paese e il rischio della restrizione ...