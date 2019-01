Ancora topi d' appartamento in azione in Friuli

Joe Formaggio - il sindaco ‘anti-nomadi’ : “Casa ai rom? Meglio ai topi. Assurdo vietare Ancora Partito Fascista” : Torna ai microfoni de La Zanzara (Radio24) il sindaco di Albettone (Vicenza), Joe Formaggio, il politico di Fratelli d’Italia già noto per le sue dichiarazioni discutibili contro i rom e per i cartelli che aveva fatto affiggere all’ingresso del suo paese (“Si comunica a tutti, ladri, bastardi, delinquenti, persone indesiderate, che in questo comune non esiteremo a spararvi“). Nel giugno scorso, proprio per le sue ...