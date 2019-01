Quota 100 | le misure del dl

Manovra - la bozza : Quota 100 e reddito al via da aprile : Giallo sui vertici i Inps e Inail, ma il Ministero del Lavoro smentisce commissariamento - Cominciano a circolare i contenuti della nozza di decreto legge su reddito di cittadinanza e pensioni a Quota ...

Tfr - Quota 100 e finestre : ecco il decreto pensioni : Il decreto pensioni comincia a prendere forma. Di fatto nelle prime settimane di questo mese dovrebbe arrivare il testo definitvo per il superamento della legge Fornero che di fatto andrà a cambiare ...

Quota 100 - via da aprile. Arriva la pace contributiva - massimo 5 anni : La possibilità di andare in pensione con Quota 100, 38 anni di contributi e 62 anni di età, scatta da aprile 2019. Lo prevede una bozza del provvedimento intitolato 'Decreto legge contenente ...

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 mln di famiglie | Il 47% al Nord - la Campania prima Regione |Dal 1° aprile "Quota 100" : valida per 3 anni : Il costo stimato della misura è di 8 miliardi e mezzo. Secondo la bozza del decreto i single destinatari saranno 387mila, un quarto del totale, mentre poco meno di 200mila le famiglie con 5 o più componenti. Potranno presentare richiesta per il Reddito anche gli stranieri, purché residenti in Italia da almeno 10 anni

C’è la bozza del decreto : come funzioneranno reddito di cittadinanza e Quota 100 : Il reddito di cittadinanza sarà istituito a partire da aprile 2019 mentre da marzo non sarà più possibile presentare domanda per il Rei, il reddito di inclusione che da aprile «non sarà più riconosciuto». È quanto si legge nella bozza di decreto su reddito di cittadinanza e quota 100. Il Rdc viene definito «misura unica di contrasto alla povertà al...

Reddito e Quota 100 - la bozza del decreto : assegno a stranieri residenti da 10 anni. Cambia gestione Inps e Inail : tornano cda : È composta da 27 articolo e si chiama “decreto legge contenente disposizioni relative all’introduzione del Reddito di cittadinanza e a interventi in materia pensionistica” la bozza visionata dall’Ansa che darà vita alle due misure bandiera del governo gialloverde, appunto il Reddito di cittadinanza e quota 100. Entrambe partiranno, come annunciato, da aprile. Rispetto a una precedente bozza, Cambia la platea dei beneficiari del ...

Ecco la bozza : reddito anche a stranieri residenti da 10 anni - carcere fino a sei anni per chi froda. Quota 100 al via dal 1° aprile : Sono 27 gli articoli che compongono il decreto legge per il reddito di cittadinanza e Quota 100. E' quanto emerge da una bozza del provvedimento intitolato "Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e a interventi in materia pensionistica" che l'ANSA è in grado di visionare. Il reddito di cittadinanza potrà essere chiesto oltre che dai cittadini italiani in condizione di ...

Quota 100 al via da aprile - reddito di cittadinanza anche per gli stranieri : ROMA - reddito di cittadinanza anche agli stranieri 'lungo soggiornanti' e residenti in Italia da almeno 10 anni. Ma anche solo per gli italiani che risiedono qui da almeno un decennio. Questo prevede ...