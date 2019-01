Neve e ghiaccio | strade riaperte e vie pericolose | ecco qual è la situazione

Neve in Puglia - donna rischia di partorire in auto bloccata dal ghiaccio : salvata : Una donna di 37 anni di Brindisi è stata aiutata da alcuni carabinieri a raggiungere l'ospedale cittadino dove era diretta per partorire il suo primo figlio. La sua auto era infatti rimasta bloccata a causa del ghiaccio e della Neve. Lei e il bimbo sono ora in ottime condizioni di salute.Continua a leggere

Ragusa - mezzi spargisale in azione contro ghiaccio e Neve : Il Comune di Ragusa anche oggi, 5 gennaio, ha messo in azione i mezzi spargisale al fine di evitare la formazione di ghiaccio lungo le strade

Maltempo Abruzzo : previsti disagi per ghiaccio e Neve sulle strade : In Abruzzo sono stati aperti 33 Centri Operativi Comunali, dei quali 6 in Provincia dell’Aquila (Collelongo, Villavallelonga, Castel Di Sangro, Ateleta, Pescina e San Vincenzo Valle Roveto), 13 in Provincia di Chieti (Villalfonsina, San Salvo, Atessa, Archi, Casalbordino, Pollutri, Palena, Carunchio, Carpineto Sinello, Villa Santa Maria, Tornareccio, Guardiagrele e Colledimacine), 10 in Provincia di Pescara (Farindola, Penne, Pietranico, ...

Maltempo Puglia : Neve e ghiaccio a Bari e Foggia - mezzi spargisale in azione : Nella Città metropolitana di Bari, dalle prime ore di questa mattina, secondo le modalità previste e con il coordinamento degli organi preposti nell’ambito di quanto approvato dal Piano neve della Prefettura, sulle strade interessate da gelo e neve vengono eseguiti gli interventi di spargimento sale necessario alla prevenzione delle formazioni gelive, nonché lo sgombero della coltre nevosa. Presso gli uffici della Città Metropolitana di ...

Maltempo Abruzzo : Neve e ghiaccio causano incidente sulla A24 : Maltempo Abruzzo - In nottata una nuova intensa perturbazione è giunta sull'Italia apportando episodi di Maltempo su diverse regioni del Centro. Sull'Abruzzo, complici le basse temperature, si...

Meteo - arriva il grande freddo in Italia : allerta gialla al Nord per Neve e ghiaccio : La Protezione civile ha diramato allerta gialla per neve e gelo nelle regioni del Nord Italia, dove sono previste vere e proprie bufere tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Tra le città che saranno imbiancate ci sono anche Torino e Venezia. Crollo delle temperature e temporali al Centro Sud.Continua a leggere

Maltempo - codice giallo Neve e ghiaccio : ANSA, - FIRENZE, 15 DIC - codice giallo per neve e ghiaccio dalle 12 alla mezzanotte di domani in Toscana. Le zona interessata è molto ampia e abbraccia tutte le aree centro-settentrionali e orientali.

Allerta Meteo Toscana : Neve e ghiaccio in arrivo [INFO e DETTAGLI] : Emesso dalla Sala operativa unificata permanente regionale della Toscana un codice giallo per neve e ghiaccio per la giornata di domani, domenica 16 dicembre, con validità dalle ore 12 alla mezzanotte. Le zona interessata è molto ampia e abbraccia tutte le aree centro-settentrionali e orientali. Domani, domenica 16 dicembre, è in arrivo un peggioramento con precipitazioni diffuse a partire da ovest e nevicate generalmente a quote di montagna, ma ...

Maltempo Molise : dal 15 novembre obbligo di catene a bordo su alcune strade a rischio Neve o ghiaccio : Anas ricorda che a partire dal 15 novembre 2018 e fino al 15 aprile 2019 sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle arterie viarie molisane maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Nel dettaglio, l’obbligo riguarderà: – strada statale 6/dir “Casilina” dal km 0,000 al km 11,830, tra San Pietro Infine e Venafro, tra le province di Caserta e Isernia; ...