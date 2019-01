Freccero se la prende con una giornalista | Io controprogrammo Raiuno? Chi lo pensa

ilgiornale

: RT @Satiraptus: Cambiano i vertici Rai e in prima istanza viene chiusa una trasmissione che prende in giro un ministro, cosa che infastidis… - castel682 : RT @Satiraptus: Cambiano i vertici Rai e in prima istanza viene chiusa una trasmissione che prende in giro un ministro, cosa che infastidis… - Satiraptus : Cambiano i vertici Rai e in prima istanza viene chiusa una trasmissione che prende in giro un ministro, cosa che in… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Le nuove scelte editoriali di Carlo, nominato direttore di Raidue, hanno fatto rumore. A partire dalle decisioni di cambiamento e di trasformazione del secondo canale del servizio pubblico. Ma è sul caso riguardante la programmazione della serie "The Good Doctor" che si è accesa una polemica vivace. In particolare tra il direttore e unade La Stampa, che in un articolo dal titolo "Rai2 all'attacco di Rai1,l'autarchico sfida la rete ammiraglia" e pubblicato sul quotidiano torinese, sottolineava le mosse del dirigente. Soprattutto quella di togliere la serie al primo canale.La polemicaSecondo quanto riportato da La Stampa, infatti, durante la conferenza stampa di presentazione a viale Mazzini, il neodirettore, rispondendo all'autrice del pezzo, avrebbe dichiarato: "IoRai1? Chi lo dice è un imbecille". E ha aggiunto: "La prima stagione di ...