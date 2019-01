blogo

: Francesca Cipriani contro Ela Weber: 'Non sa nulla di me e mi ha offeso, dovrebbe scusarsi' - gossipblogit : Francesca Cipriani contro Ela Weber: 'Non sa nulla di me e mi ha offeso, dovrebbe scusarsi' - Novella_2000 : Francesca Cipriani attacca Ela Weber dopo essere stata offesa - radioinvisibili : Francesca Cipriani su Céline Mambour, moglie di Walter Nudo: “Lui era single e lo è ancora” -

(Di sabato 5 gennaio 2019)Le luci sul Grande Fratello Vip 3 si sono spente da settimane, eppure le relazioni tra alcuni inquilini della casa più chiacchierata della televisione italiana continuano ad essere al centro del gossip. Il vincitore dell'edizione Walter Nudo, come coloro che seguono il daytime di Canale 5 e i salotti di Barbara d'Urso, ha destato l'attenzione di, la soubrette che ha dichiarato anche in un'incursione nella casa di essere innamorata follemente dell'attore.Dopo il cortese rifiuto dell'uomo, spiritualmente legato alla sua ex compagna e virtuoso da più di un anno, la bionda abruzzese è diventata oggetto di critiche da parte di molte sue colleghe celebrity, alcune delle quali compagne di gioco dello stesso Nudo. L'ultima fra queste, in ordine cronologico, Ela, che in una puntata dello scorso novembre di Pomeriggio 5 ha dichiarato a proposito dell'ex pupa de ...