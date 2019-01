Apple | le azioni crollano e i meme di Jony Ive impazzano in rete

Tracollo per le azioni Apple il 3 gennaio : previsioni non rosee per tutto il 2019? : Giornata nerissima per le azioni Apple, oggi 3 gennaio. Dopo la notizia del taglio delle stime di ricavi nel primo trimestre del 2019 diffusa circa 24 ore fa, i mercati hanno immediatamente risposto con un crollo del valore dei titoli legati al brand di Cupertino. Al momento di questa pubblicazione, si segna una flessione in negativo di più del 9% rispetto a ieri ma il Tracollo potrebbe essere ancora più evidente a fine giornata. Alla ...

Apple - previsioni al ribasso di 9 miliardi per il Q1 2019/ Tim Cook agli azionisti 'Calo vendite in Cina' : Apple, previsioni al ribasso di 9 miliardi per il Q1 2019. Tim Cook scrive una lettera agli azionisti 'Calo vendite in Cina'

Azioni Apple : prepararsi a vendere dopo taglio su stime ricavi trimestrali? : Una notizia molto negativa potrebbe condizionare l' apertura del titolo Apple a Wall Street e, a cascata, numerose Azioni di tutto il mondo che sono in qualche modo legate allo stato di salute del colosso di Cupertino. Il management di Apple ha reso noto alla comunità finanziaria di aver tagliato le precedenti stime sui ricavi del ...

Mail informazioni ID Apple aggiornate? Password a rischio con l’ultima truffa : Siamo al cospetto di una vera e propria ondata di Mail in cui si parla di informazioni relative all'ID Apple modificate e che vanno confermate tramite un'operazione di verifica. Le missive sono copiose in queste ore nelle caselle di posta elettronica, eppure nascondono una truffa, visto che non sono state affatto inviate da Apple ma da chi si spaccia per l'azienda di Cupertino. Facciamo il punto della situazione: non è la prima volta che ...

Quattro ragioni per le quali le azioni di Apple vanno giù : 2 - Apple: prezzi elevati ed economia debole Negli ultimi anni, Apple ha reagito al rallentamento delle vendite di smartphone aumentando i prezzi, una mossa che ha aiutato la società a registrare ...

Apple - il chip di sicurezza T2 dei nuovi Mac impedisce le riparazioni a terze parti : Apple ha confermato ufficialmente quanto emerso all’inizio del mese scorso, quando si ipotizzava l’impossibilità dei servizi di terze parti di portare a termine determinate riparazioni nei Mac più recenti. Il documento che girava in rete, leggi di più...

Apple - su App Store per Mac rimosse 11 categorie di applicazioni : Molti utenti hanno notato nelle scorse ore che su Mac App Store le categorie di applicazioni sono diminuite drasticamente. Prima che Apple le rimuovesse erano presenti 21 categorie di app, tra cui Finanza, Viaggi, Stili leggi di più...

iOS 12.1 - Apple porta la “gestione delle prestazioni” su iPhone 8/8 Plus e iPhone X : Con il rilascio di iOS 12.1, Apple ha attivato anche sugli iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X la funzione che va a gestire le prestazioni dello smartphone in base al deterioramento della batteria leggi di più...