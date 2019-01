Tfa Sostegno | ultime notizie 4 01 | cosa prevede la Legge di Bilancio 2019

L’avvocato risponde - 31/12 : accantonamento posti fase transitoria e Tfa Sostegno : Ecco le ultime due domande del 2018 da parte dei nostri lettori con le relative risposte attraverso la rubrica settimanale “L‘avvocato risponde” del 31/12. Ricordiamo che i legali Esposito e Santonicola si rendono disponibili a pubblicare, di settimana in settimana, due risposte ai quesiti più frequenti, giunti con sms whatsapp al numero 3661828489. La domande di questa settimana: l’Avvocato risponde del 31/12 L’idea, come sempre, nasce ...

Tfa Sostegno : quali sono i requisiti necessari : Grande incertezza, prima della pubblicazione del bando Tfa sostegno, per i requisiti di accesso per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Si attende ora l’approvazione della Legge di Bilancio 2019 per sciogliere i vari dubbi. Il testo della LdB è stato approvato al Senato e ora passerà alla Camera. requisiti di accesso per la scuola secondaria Nell’articolo 3 (requisiti di ammissione e articolazione del percorso) della bozza ...

Tfa Sostegno : chi sarà esonerato dai test : L’iter che condurrà all’emanazione del bando del prossimo TFA sostegno ha compiuto un altro passaggio sostanziale. Il CSPI ha reso al Ministero il parere facoltativo il cui termine per la sua formulazione scadeva il 23 dicembre. Detto che il CSPI, in considerazione delle modifiche al Fit contenute nella legge di bilancio, ha chiesto che al TFA sostegno possano partecipare anche i docenti in possesso dei 24 CFU, viene confermato il ...

L’Avvocato risponde 9/12 : Accesso Tfa Sostegno e Docenti AFAM : Pubblichiamo le nuove risposte relative alla rubrica “L’Avvocato risponde” del 9 dicembre 2018 curata dallo Studio Legale Esposito/Santonicola. 1) L’Accesso al TFA Sostegno nuovo ciclo è aperto solo agli abilitati? La domanda – Gentile Avvocato, in merito alle caratteristiche del nuovo Tirocinio Formativo, specializzante sul Sostegno, sono confusa! Una testata giornalistica molto conosciuta dichiarava, in un ...

Bando Tfa Sostegno entro dicembre? : Cominciano ad uscire le prime voci sui tempi di pubblicazione del Bando del nuovo Tfa sostegno. La scorsa settimana, in seguito alla prima bozza di cui la redazione è entrata in possesso, avevamo spiegato che il nuovo Tfa sostegno sarà riservato ai soli abilitati. Le anticipazioni provengono dal CSPI, come si trova scritto su alcuni portali scolastici. Si ipotizza che il Bando rivolto al primo ciclo con 14mila partecipanti possa uscire entro ...

Nuovo Tfa Sostegno sarà riservato ai soli abilitati : Il Ministro Bussetti ha trasmesso lo scorso mese di novembre al CSPI la richiesta di parere sul prossimo TFA Sostegno. La macchina organizzativa del ministero è già in funzione per attivare tre cicli di formazione specialistica per 40 mila posti di insegnante di Sostegno. Sono 14 mila i posti per il 2019 e 26 mila entro il 2021. Il termine per l’espressione del parere è il 23 dicembre p.v. Per la ripartizione esatta dei posti tra i vari gradi di ...