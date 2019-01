repubblica

: Tesla pronta a lanciare la Model 3 in Europa - continimarco : Tesla pronta a lanciare la Model 3 in Europa - rep_economia : Tesla pronta a lanciare la Model 3 in Europa - EMobilista : Una bellissima #Tesla #ModelS versione da 85 Kw appena uscita dal garage del service center di #aixenprovence . Pro… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) MILANO -non ha ancora il via libera della utorità per portare il suo3 in, ma secondo una fonte bene informata sarebbe ormai a un passo - o meglio a un mese - dal far partire le ...