Terni | 13enne sfregiato al viso con un compasso da un compagno di classe a scuola

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Un’aggressione particolarmente violenta ed assurda, tra compagni diall’uscita dalle lezioni. L’episodio è avvenuto a, prima delle vacanze natalizie, ma è stato reso noto soltanto ora dal Messaggero. Protagonisti sono Marco, studente tredicenne in unamedia della cittadina umbra, ed un altro ragazzo che, dopo il suono della campanella, gli si è avvicinato e, senza un apparente motivo, lo ha iniziato a colpire ripetutamente, utilizzando le punte di un. Brandendo in mano lo strumento da disegno tecnico, ha iniziato a sferrare dei fendenti alla testa, finché un altro alunno non ha cercato di fermare l'assalitore, che però non ha voluto saperne di smetterla ed anzi ha ripreso ad attaccare la sua vittima, questa volta mirando al volto.Le ferite al volto e quelle nell’anima A quel punto sono intervenuti un paio di professori per interrompere le violenze ed ...