Sicurezza | la rivolta anti-decreto divide i sindaci

Decreto Sicurezza - la rivolta dei sindaci : "Non lo applichiamo" | Salvini : "Allora rinunciate anche ai fondi previsti" : sindaci del Pd in rivolta contro il Decreto sicurezza , con il primo cittadino di Palermo che sospende la norma che nega la possibilità di concedere la residenza a immigrati col permesso di soggiorno.Il vicepremier: "Il Decreto è firmato da Mattarella, ne risponderete legalmente"

Orlando "guida" la rivolta dei sindaci contro il decreto Sicurezza : "A Palermo non si applica" : Il primo cittadino palermitano ha chiesto di non applicare le disposizioni sui migranti volute dal vicepremier. Lo appoggiano i sindaci di Parma, Firenze e Napoli. Il leghista: "Prima dobbiamo pensare ai milioni di Italiani poveri e disoccupati, difendendoli dai reati commessi da immigrati clandestini"

Orlando "guida" la rivolta dei sindaci contro il decreto Sicurezza - Salvini : "Prima gli italiani" : Il primo cittadino palermitano ha chiesto di non applicare le disposizioni sui migranti volute dal vicepremier. Lo appoggiano i sindaci di Parma, Firenze e Napoli. Il leghista: "Prima dobbiamo pensare ai milioni di Italiani poveri e disoccupati, difendendoli dai reati commessi da immigrati clandestini"

