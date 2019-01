Salvini | 10 sindaci contro dl sicurezza Ascoltiamo gli altri 7 990

Salvini contro i sindaci : 'Incapaci' - attacco diretto a De Magistris : L'argomento più caldo sulla scena politica italiana è, in questo momento, la querelle tra i sindaci e Matteo Salvini. Da un lato ci sono un gruppo di amministratori che si sono detti pronti a disobbedire al decreto sicurezza, definito incostituzionale. Dall'altro c'è, invece, il ministro dell'Interno che difende gelosamente ciò che ormai può essere considerata legge dello stato e che pertanto va applicato. Nelle ultime ore i botta e risposta si ...

Di Maio sta con Salvini : 'Sindaci non hanno autorità su porti' e bacchetta anche i suoi : Matteo Salvini, nelle ultime ore, è finito nel mirino dei sindaci. Diversi primi cittadini, in ambito di sinistra o comunque Pd, si sono detti pronti a non applicare il decreto sicurezza per la sua presunta incostituzionalità. In molti hanno sottolineato come nessun amministratore possa applicare le leggi secondo la propria discrezionalità, ma questo non sembra fermare alcuni protagonisti della vicenda come il sindaco di Napoli De Magistris che ...

Di Maio con Salvini : stop ai sindaci ribelli e niente reddito di cittadinanza agli stranieri : Il leader del Movimento 5 stelle detta la linea dopo l'intervento del Senatore Mantero che aveva duramente criticato il...

Sicurezza - Di Maio si schiera con Salvini : siamo a favore della legge - i sindaci non possono aprire i porti : ... di un governo che lo sta applicando, che lo sosteniamo e che chi prende parte in questo momento a questa boutade prende parte a una boutade politica per far sentire un po' di sinistra chi con la ...

Dl sicurezza - Salvini : “Applicato dal 99% dei sindaci - dagli incapaci polemiche che non esistono”. E attacca De Magistris : “C’è una legge che è stata firmata dal presidente della Repubblica, applicata dal 99 per cento dei sindaci. Qualche sindaco incapace che non sa gestire Palermo, Napoli e Firenze invece si inventa polemiche che non esistono”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno parlando a Chieti. Poi attacca Luigi De Magistris sull’apertura del porto di Napoli: “Se vuole fare il velista e aprire porti lo faccia, ...

Dl sicurezza - Salvini : “Applicato dal 99% dei sindaci - dagli incapaci polemiche che non esistono”. Poi attacca De Magistris : “C’è una legge che è stata firmata dal presidente della Repubblica, applicata dal 99 per cento dei sindaci. Qualche sindaco incapace che non sa gestire Palermo, Napoli e Firenze invece si inventa polemiche che non esistono”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno parlando a Chieti. Poi attacca Luigi De Magistris sull’apertura del porto di Napoli: “Se vuole fare il velista e aprire porti lo faccia, ...

Decreto Sicurezza - le associazioni : “Pronto modello delibera per i sindaci contro Salvini” : L'associazione Alterego - Fabbrica dei diritti ha messo a disposizione dei sindaci un modello delibera contro il Decreto Salvini per permettere di iscrivere all’anagrafe i migranti con permesso di soggiorno per richiesta di asilo: "Le leggi razziste, securitarie e repressive agiscono anche e soprattutto sullo spazio delle nostre città. Dalle nostre città, dunque, deve partire una nuova resistenza".Continua a leggere

Salvini contro i sindaci disobbedienti : in arrivo gli ispettori nei comuni : Matteo Salvini non arretra e sarebbe pronto ad applicare quanto scritto nella circolare dello scorso 18 dicembre che ricordava le norme del Dl sicurezza. Tra i punti fondamentali della nuova legge c'è il divieto per i comuni di iscrivere nei registri dell'anagrafe i richiedenti asilo, e tra le note è ricordato che il governo avrebbe effettuato ispezioni prefettizie periodiche per accertare che i sindaci rispettino la legge. Dopo le proteste e ...

Decreto sicurezza - don Aldo Antonelli : io sto con i sindaci e contro Salvini. Non riconosciuti i diritti costuzionali : Anche don Aldo, da sempre attento a quello che accade in Italia e nel mondo, è sceso in campo e ha detto la sua. 'Io sto con i sindaci, i quali non contestano la Legge sulla sicurezza in quanto tale, ...

Decreto Sicurezza Salvini : Cgil Ragusa invita sindaci alla ribellione : Sul Decreto Sicurezza di Salvini interviene anche la Cgil di Ragusa che invita i sindaci iblei a ribellarsi e a sospendere il Decreto

Contro i sindaci disobbedienti ora Salvini manda gli ispettori : Matteo Salvini "non molla di un millimetro". E anzi - racconta il Corriere - sarebbe pronto ad applicare la circolare inviata ai prefetti lo scorso 18 dicembre che ricordava le norme previste dal decreto Sicurezza (allora appena diventato legge). E in particolare il divieto di iscrivere i richiedenti asilo nei registri dell'anagrafe dei residenti. Nella stessa nota, il Ministero parlava di "ispezioni prefettizie effettuate periodicamente" ...

Decreto sicurezza - la bomba dell'esperto su Salvini e i sindaci : "Perché il ministro non ha certi poteri" : Lo scontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e i sindaci ribelli al suo Decreto sicurezza rischia di arenarsi nel vicolo cieco di denunce in tribunale, ricorsi e controricorsi dal quale sarà complicato uscirne. Sulla base del diritto amministrativo, di certo nella mani del ministro ci sono

Decreto Sicurezza - Conte apre al dialogo con i sindaci. Salvini : “Si dimettano” : Da Palazzo Chigi arriva un tentativo di mediazione: "Se l'Anci desidera segnalare eventuali difficoltà applicative ben venga la richiesta di un incontro con il governo. Inaccettabili, invece, sono le posizioni degli amministratori locali che hanno pubblicamente dichiarato che non intendono applicare una legge dello Stato".Continua a leggere

Sindaci ribelli - pugno duro di Salvini : Chi non rispetterà il decreto sicurezza dovrà dimettersi. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini sceglie il pugno duro nei confronti dei 'Sindaci ribelli' che nei giorni scorsi hanno espresso più di ...