RAI E POLITICA Freccero pronto a far dimenticare i flop M5s con la tv

Fazio Fazio licenziato dalla RAI? Una questione tutta politica contro il conduttore : C’è una grossa novità in vista che potrebbe destabilizzare se non sconvolgere il panorama televisivo italiano. Fabio Fazio potrebbe essere tagliato fuori, la decisione sarebbe partita dal governo. Lo riporta il quotidiano la Stampa, che rivela che Salvini e Di Maio (specie quest’ultimo) non vedrebbero di buon occhio il conduttore televisivo. In particolar modo sembra che Salvini e Di Maio non gradiscano la presenza fissa dell’economista Carlo ...