Provincia di Bolzano | raggiunto un accordo di programma fra la Svp e la Lega

Provincia di Bolzano * vertice dei media in Vorarlberg : Kompatscher - ' I populismi saranno sconfitti ' - : ... 'I populismi saranno sconfitti ' Giornalisti, amministratori, esperti di politica internazionale, economia e informazione a confronto in questi giorni nella zona dell'Arlberg tra Voralberg e Tirolo ...

Qualità della vita - la classifica : Bolzano la Provincia migliore. Retrocede Roma - male anche Venezia e Firenze : Resta Bolzano , come era stato nel 2017, il luogo del miglior vivere. Lo sostiene l’indagine sulla Qualità della vita nelle province italiane realizzata da Italia Oggi (in edicola lunedì) con l’Università La Sapienza di Roma , giunta alla 20esima edizione. Dietro alla provincia altoatesina ci sono Trento e Belluno. Peggioramento della capitale: Roma Retrocede di 22 posizioni. male anche Venezia e Firenze che hanno perso rispettivamente 21 e 17 ...

Bolzano - dal nuovo consiglio Provinciale il primo chiaro segnale per intesa Svp-Lega : Alla fine l’accordo con i già odiati rivali, quelli che elessero Maria Elena Boschi in Parlamento, si farà. Il corteggiamento tra Lega e Südtiroler Volkspartei prosegue e ha ricevuto la prima conferma ufficiale. Alla “campanella” per il nuovo consiglio provinciale di Bolzano, dopo le elezioni del 21 ottobre scorso, sono stati eletti il presidente e il vice presidente provvisori: se per la carica più alta è stato scelto, come da ...