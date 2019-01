Le bombe di calciomercato | colpi di Parma ed Udinese | il Bologna è scatenato | innesti di

calcioweb.eu

(Di venerdì 4 gennaio 2019) E’ stata una giornata caldissima per quanto riguarda il. Torna in corsa l’attaccante Mario Balotelli dopo la rottura con il Nizza ma salta il ritorno in Italia, peccato per i club di Serie A che hanno deciso di non dare fiducia ad un calciatore di grande talento anche però a causa dell’elevato ingaggio. Torna in Italia invece un altro attaccante, stiamo parlando di Stefano Okaka, nelle ultime ore accordo totale raggiunto con l’che piazza un colpo importante per risollevarsi in classifica. Nuovo difensore anche per il, è fatta per Martin Caceres che lascia la Lazio con l’obiettivo di giocare con continuità. Lapadula rifiuta la B,o Spal le possibili destinazioni.AFP/LaPresse, nelle ultime ore è stato chiuso un doppio colpo, si tratta del centrocampista Soriano e dell’attaccante Sansone ma non è di certo finita, in ...