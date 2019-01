E il 2019 ci porterà misteri e polemiche

Nuovo album di Gianna Nannini nel 2019 - gli auguri di buon anno della rocker che porterà i fan in studio : Conclusa l'esperienza di Amore Gigante, portata nei palazzetti e nei teatri all'aperto per un intero anno, un Nuovo album di Gianna Nannini si prepara a debuttare nel 2019. La rocker senese è da tempo a lavoro su musica inedita, come dimostrano le tante foto e clip apparse sui suoi canali social negli ultimi mesi che la ritraggono in studio insieme a colleghi musicisti in cerca di ispirazione per il Nuovo lavoro. E per concludere l'anno, ...

Tria difende la Manovra - ma porterà ad aumento pressione fiscale già dal 2019 : Il testo della Manovra è passato alla Camera dopo l'infuocata discussione di ieri in commissione Bilancio della Camera. Al centro della polemica il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, attaccato dalle opposizioni, in particolare il Pd, per i riferimenti all'operato dei governi precedenti.

Il 2019 porterà l'amore alla Vergine : lo dice l'oroscopo : Per raggiungere i vostri principali obiettivi con Giove e Nettuno avversi, consigliamo a tutti i nati sotto il segno della Vergine di ostentare sicurezza e fronteggiare con fiducia gli inevitabili ostacoli di natura economica che si presenteranno nei prossimi sei mesi. Servirà tenacia, perseveranza, ma da marzo 2019 Urano in Toro vi aiuterà a trovare le giuste soluzioni e probabilmente in questo periodo dell'anno vi converrà rischiare anche ...

Scopriamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche complete di Huawei Y7 2019, che dovrebbe essere commercializzato a meno di 150 euro in Europa.

Oroscopo per la Bilancia nel 2019 : il lavoro porterà stress e stanchezza : Il nuovo anno sarà migliore di quello appena trascorso ma, non ancora, quello della svolta. Sarà un 2019 pieno di verifiche, chiusure e rallentamenti ma ciò non deve spaventarvi perché servirà a preparare al meglio il terreno per un futuro più fertile. L'unico modo che hanno i pianeti per far comprendere ai Bilancia la "strada maestra" è quello di proporre nel cammino gioie e dolori, oneri ed onori, riuscite e fallimenti. In questo anno gli ...

Il team di WhatsApp ha deciso di restringere l'elenco degli smartphone supportati, andando a rimuovere quelli più vecchi. Scopriamo quali sono