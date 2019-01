Dolcificanti | ecco cosa dice davvero l’ultima ricerca | non ci sono prove valide che siano

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Negli ultimi anni tra gli scaffali del supermercatodiventati molto popolari cibi e bevande contenentianziché i normali zuccheri “liberi”. Nonostante l’utilizzo di molti edulcoranti non zuccherini sia stato approvato dagli organi di controllo, non si conoscono ancora bene i potenziali rischi e benefici legati a un’assunzione quotidiana, poiché lescientifiche fino ad ora registratespesso limitate o conflittuali.Un team ditori europei ha effettuato una revisione sistematica pubblicata su BMJ, dovestati analizzati 56 studi confrontando le evidenze date dalla scarsa assunzione di edulcoranti non zuccherini con quelle date da un alto livello di consumo, prendendo in esame gli effetti su adulti e bambini sani. Le valutazioni includono variazioni di peso, quantità di zuccheri nel sangue (inglicemico), salute orale, cancro, malattie ...