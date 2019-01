Di Maio : pronti ad accogliere donne e bambini della Sea Watch : "Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia, li accoglieremo": lo scrive il vicepremier, Luigi Di Maio, su Facebook, in relazione alle navi Sea Watch3 e Penck, a largo di Malta. "Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all’Europa intera. Due navi ai confini dell'Europa. Ancora una volta - prosegue Di Maio - ...

Tassa sul volontariato - c’è la retromarcia Di Maio e Conte : «Pronti a cambiarla» : In manovra è previsto il raddoppio dell’Ires per tutte le realtà del volontariato. Il vicepremier: «Lo faremo con il primo provvedimento utile»

Sanità Campana - Di Maio : “Pronto il nostro commissario - ma tutti i direttori generali pronti a farci la guerra” : Sanità Campana, Luigi Di Maio pronto il commissario di governo per controllo, ma De Luca ha nominato l’ultimo giorno tutti i direttori generali in modo da contrastare l’opera del governo «Nella mia regione avevano fatto commissario della Sanità Vincenzo De Luca, che è presidente di Regione: quelli del PD al governo lo avevano fatto anche presidente di tutta la Sanità con ruolo di commissario. Allora appena ci siamo insediati gli ...

Di Maio : 'Per far ripartire l'economia bisogna investire soldi. Ma pronti a trattare con Ue' : 'E noi ne mettiamo 37 miliardi' aggiunge il ministro del Lavoro all'indomani dei dati sulla crescita - che l'Istat ha rivisto al ribasso, con un Pil al -0,1%, primo calo dal 2014. Mentre anche Salvini ...

M5s - i 30 congiurati pronti a scaricare Luigi Di Maio per Matteo Salvini : ecco il loro simbolo : In mano agli ex grillini c' è già una lista di una trentina di deputati, manovalanza parlamentare poco nota ai riflettori, classe politica selezionata dalla cosiddetta società civile che non ha un ...

Corleone - candidato sindaco Pascucci non si ritira : "Vado avanti". Di Maio : "Pronti all'espulsione" : Quella foto, sebbene fatta in buona fede, comunica a quel mondo lì qualcosa di malsano. Dice che il M5S è vicino al figlio di Provenzano. Non metterò mai in dubbio che lo Stato è contro la mafia", ...