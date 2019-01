Cade mentre spala la neve | morto 84enne di Lanciano

Scivola e Cade mentre spala la neve : 84enne muore a Lanciano : Un pensionato di Lanciano è morto questa mattina a causa di una caduta, mentre spalava la neve: l’84enne stava pulendo l’ingresso del garage, quando è Scivolato e ha battuto la testa a terra. Sul posto 118 e carabinieri della Compagnia di Lanciano. L’autopsia chiarirà se, prima di cadere, l’uomo sia stato colpito da malore. L'articolo Scivola e cade mentre spala la neve: 84enne muore a Lanciano sembra essere il primo su ...

Capodanno : Cade dal balcone mentre festeggia - giovane in gravi condizioni : Un 22enne di Pescara è rimasto gravemente ferito la notte scorsa dopo essere caduto da un balcone mentre festeggiava il Capodanno in una casa di Città Sant’Angelo, insieme ai due fratelli e alle loro fidanzate. Secondo la ricostruzione dell’accaduto il giovane sarebbe precipitato, per cause ancora da accertare, dal balcone del secondo piano dell’abitazione dove si trovava. La caduta, probabilmente è stata dovuta ad una ...

Verona - dramma mentre gioca : bimba di 6 anni Cade rovinosamente e muore poco dopo : La piccola, mentre si rincorreva con gli altri bimbi all'interno di una struttura che si occupa di fornire assistenza e supporto a bambini malati, sarebbe caduta rovinosamente a terra rimanendo esanime. Sul caso la Procura ha aperto una indagine per stabilire se la morte sia legata alla caduta o alla malattia di cui la piccola soffriva.Continua a leggere

Cade dalla finestra mentre fa le pulizie/ Anziana muore in provincia di Torino : Una donna di 86 anni, Sofia Lai, è morta ieri, verso le 16:00, dopo essere caduta dalla finestra del suo appartamento in provincia di Torino

Cade dalla finestra mentre fa le pulizie : donna muore sul colpo : A dare l'allarme è stato un vicino che l'ha vista dopo essersi affacciato al balcone. L'anziana aveva ancora addosso i...

Mette lo smartphone a caricare mentre fa il bagno - cellulare Cade nella vasca : 15enne muore : "Sognava di diventare una campionessa del mondo", ha detto un'amica. "I nostri cuori sono spezzati. E' così vuoto ora senza di lei", ha detto la sorella della 15enna a Komsomolskaya Pravda . Anche la ...

Cade sui binari mentre gioca a Pokemon Go : gamba amputata per un giovane : Da quando è uscito per la prima volta, nell'estate del 2016, Pokemon Go ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo ed è ancora uno dei giochi per smartphone più popolari ed utilizzati. Da ...

