Accadde oggi | 4 gennaio 2007 | muore Sandro Salvadore

Accadde oggi - 31 dicembre 1988 : per l’ultima volta la Serie A scende in campo a San Silvestro : Continua l’appuntamento con la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, quella del 31 dicembre 1988 è una data infatti da ricordare per gli amanti del mondo del pallone: l’ultima volta in cui la Serie A va in scena nella giornata di San Silvestro. In quella data tante le partite in programma, il derby della Mole, vinto dalla Juventus di Dino Zoff per 1-0 grazie a una rete di Altobelli. Successo per 3-0 dell’Inter di ...

Accadde oggi : il 31 dicembre 1895 la scoperta dei raggi X : Un professore di fisica, insegnante all’università tedesca di Wurzburg, Wilhelm Conrad Röntgen, la sera del 31 dicembre 1895 riuscì a fotografare una mano utilizzando un apparecchio di sua invenzione: tale avvenimento viene considerato la scoperta dei raggi X, cosa che gli fruttò nel 1901 il primo Nobel per la Fisica. L'articolo Accadde oggi: il 31 dicembre 1895 la scoperta dei raggi X sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi - 30 dicembre 1986 : Ihor Bjelanov vince a sorpresa il Pallone d’oro : Ihor Ivanovyc Bjelanov è un ex calciatore sovietico, dal 1991 ucraino. Durante la sua carriera ha vestito le maglie di Dinamo Kiev e Borussia Mönchengladbach: in patria ha vinto tutto, conquistando la Coppa delle Coppe 1985-1986, di cui è miglior marcatore a pari merito con i suoi compagni Zavarov e Blochin e col tedesco Lippmann. In quest’annata, sale alla ribalta internazionale, segnando una tripletta ai Mondiali messicani contro ...

Accadde oggi : il 28 dicembre 1947 muore Vittorio Emanuele III : Primo re Savoia a morire in esilio dopo Carlo Alberto, Vittorio Emanuele III morì ad Alessandria d’Egitto il 28 dicembre 1947. Consentì nel 1922 l’affermarsi del Fascismo e passò alla storia per la sua fuga, dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943, che lasciò allo sbando l’esercito italiano. Abdicò a favore del figlio Umberto poco prima del Referendum, in cui si affermò la Repubblica. L'articolo Accadde oggi: il 28 ...

Accadde oggi - 28 Dicembre 1908-2018 : 110 anni fa il catastrofico terremoto tsunami di Messina e Reggio Calabria : Una scossa sismica durata “appena” 37 o 40 secondi, divisa in tre fasi distinte, alle ore 5:20:27 locali pari a 7,1 della scala Richter (11° grado della scala Mercalli), seguito dopo circa cinque o dieci minuti da un maremoto le cui onde sulla costa calabrese raggiunsero un altezza massima oscillante tra i 6 e gli 11 metri circa nel tratto da Gallico Marina a Lazzaro, con un massimo all’incirca di 13 metri a Pellaro; un numero di ...

Accadde oggi - 27 dicembre 1988 : Van Basten vince il primo Pallone d’Oro : La stagione 1988-1989 vede il ritorno del Milan in Coppa Campioni dopo 9 anni: van Basten segna 32 gol (19 in Serie A, 9 in Coppa Campioni, 3 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa italiana) e conquista il Pallone d’oro. Nella Coppa Campioni segna 10 reti, tra cui quelle in semifinale con colpo di testa in tuffo contro il Real Madrid nell’1-1 dell’andata a Madrid, quella del 5-0 del ritorno al Meazza e la doppietta nella ...

Accadde oggi : il 27 dicembre 1612 Galileo effettuò la prima osservazione di Nettuno : Era il 27 dicembre 1612 quando Galileo Galilei effettuò la prima osservazione di Nettuno: lo scienziato ne disegnò la posizione sulle proprie carte astronomiche scambiandolo però per una stella fissa. La scoperta vera e propria avvenne nella metà del XIX secolo ad opera di Johann Gottfried Galle per mezzo del telescopio dell’Osservatorio astronomico di Berlino. Nettuno è l’ottavo e più lontano pianeta del Sistema solare partendo dal ...

Accadde oggi – 25 dicembre 1914 - il calcio ferma la guerra : Per tregua di Natale si intende una serie di “cessate il fuoco” non ufficiali avvenuti nei giorni attorno al Natale del 1914 in varie zone del fronte occidentale della prima guerra mondiale. Già nella settimana precedente il Natale, membri delle truppe tedesche e britanniche schierate sui lati opposti del fronte presero a scambiarsi auguri e canzoni dalle rispettive trincee, e occasionalmente singoli individui attraversarono le ...

Accadde oggi : il Pallone d'oro a Rivera - orgoglio del Milan - : Quando il 23 dicembre del 1969 vinse il Pallone d'oro, primo italiano a riuscirci nella storia, Gianni Rivera era già una stella affermata. Con 83 voti a favore precedette Riva e alzò al cielo il ...

Accadde oggi - il Milan sul tetto del mondo per la seconda volta nella sua storia [VIDEO] : Esattamente 29 anni fa il Milan di Arrigo Sacchi saliva sul tetto del mondo grazie alla vittoria contro il Nacional Medellin. Da un lato i rossoneri senza Gullit, ma con uno strepitoso Marco Van Basten, dall’altro i biancoverdi di Francisco Maturana con Higuita in porta e Andrés Escobar nel reparto difensivo. La gara, disputatasi a Tokyo, vide i colombiani tentare di imitare il gioco del Milan e le due squadre alla lunga finirono per ...

Accadde oggi in Champions League - Sneijder e Mancini eliminano la Juventus [VIDEO] : Cinque anni fa si consumava la clamorosa eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Galatasaray guidato da Roberto Mancini. A Istanbul maturò una sconfitta in seguito al gol di un altro ex Inter, Wesley Sneijder, al termine di una partita protrattasi per due giorni. Infatti, la gara fu sospesa il 10 dicembre sera per essere ripresa ad ora di pranzo del giorno successivo su un terreno comunque in pessime condizioni per ...

Accadde oggi - il ritorno al gol di Ronaldo dopo gli infortuni al ginocchio [VIDEO] : Luis Nazario de Lima, meglio conosciuto nel nostro paese come Ronaldo, è rimasto nei cuori dei tifosi dell’Inter nonostante il successivo trasferimento sull’altra sponda dei Navigli. La sua carriera in nerazzurro è stata segnata dal doppio grave infortunio al ginocchio: il 21 novembre 1999 nella gara stravinta contro il Lecce, il Fenomeno segna il quinto gol, ma poi è costretto a lasciare il campo a causa della rottura dei ...

Accadde oggi in Champions League : la debacle dello United - la rimonta del Liverpool - il poker di Ronaldo [VIDEO] : L’8 dicembre, oltre ad essere un giorno festivo tinto di rosso sui calendari presenti nelle nostre case e nei nostri dispositivi elettronici, negli anni è stato anche un giorno dedicato alla Champions League e in particolare all’ultima giornata della fase a gironi. Nel 2004 gli avvenimenti principali riguardano Manchester United e Liverpool: la squadra di Alex Ferguson cadde ad Istanbul contro il Fenerbahce sotto i colpi ...