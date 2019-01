Ue | sui conti italiani ancora sei mesi di vigilanza stretta

MANOVRA È LEGGE - FIRMA DI MATTARELLA AL QUIRINALE/ Ultime notizie - Moscovici : "vigileremo sui conti" : MANOVRA, ok definitivo alla Camera: è LEGGE. MATTARELLA la FIRMA al QUIRINALE. Conte e Tria: 'quella che tutti abbiamo voluto'. Di Maio 'soddisfatto'

La Bce mette l'Italia all'indice : "Non rispetta i patti sui conti" : A tal proposito, la Bce ricorda la 'notevole' pressione cui è stato sottoposto lo spread tra il Btp e il Bund tedesco, ieri in calo a 253 punti, legata alla 'perdurante incertezza politica'. A circa ...

La Bce mette l'Italia all'indice : "Non rispetta i patti sui conti" : l'Italia si prepara a far nuovo debito in un momento, tra l'altro, in cui un'economia globale in frenata può provocare ulteriori sforamenti sul lato dei conti pubblici. Il Bollettino conferma infatti ...

Unieuro non ha ancora finito con gli Sconti di Natale sui dispositivi Android : Unieuro propone nuovi Sconti validi esclusivamente online fino al 2 gennaio: le offerte riguardano una grande quantità di prodotti, tra i quali non potevano mancare smartphone, tablet Android e smartwatch. L'articolo Unieuro non ha ancora finito con gli Sconti di Natale sui dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Come viaggeranno sui bus e con quali sconti da gennaio gli "over 75" residenti a Cuneo : Dal 1° gennaio 2019, per i cittadini che hanno 75 anni e oltre , nati non dopo il 31 dicembre 1944, , residenti nel Comune di Cuneo, entrano in vigore i nuovi abbonamenti annuali a tariffe agevolate ...

Ancora truffe on line sui conti correnti Anche Banca Intesa presa di mira : NeAnche le festività natalizie fermano hacker e truffatori telematici che continuano ad inondare i nostri dispositivi con falsi messaggi e-mail o attraverso le messaggerie istantanee che c'invitano a ...

Guerra degli sconti - chi paga? Ai supermercati il guadagno più alto della filiera. Costi e rischi scaricati sui piccoli produttori : Disegnare la filiera agroalimentare in modo che i diritti umani siano tutelati e che il consumatore sappia per cosa paga e chi guadagna dai suoi acquisti. Sembra un obiettivo così lontano in un mondo dove, paradossalmente, chi produce il cibo che arriva sulle nostre tavole, non ne ha per sé. Colpa di un sistema alimentare caratterizzato in alcuni Paesi (come l’Italia) da filiere troppo lunghe e complesse e dalla concentrazione del potere di ...

Maxi-emendamento - è caos : dubbi dei tecnici sui conti : Poiché il maxiemendamento alla manovra, rimasto impantanato alla Ragioneria generale dello Stato, che ne vuole approfondire la sostenibilità,, sarà presentato solo oggi, è possibile definirne i ...

Roma - mamma suicida nel Tevere : si continuano a cercare le gemelline : Non si fermano le ricerche delle gemelline lungo il fiume. Si tenta tutto il possibile, ma il giorno dopo la tragedia Romana, gli investigatori temono che la mamma suicida abbia portato con sé nel suo volo nel Tevere anche le figlie di soli quattro mesi. Pina Orlando che oggi avrebbe compiuto 38 anni, originaria di Agnone, in provincia di Isernia, ieri mattina era fuggita dalla casa coniugale di Testaccio portando con sé le due figlie neonate ...

Roma : continuano ricerche gemelle disperse dopo suicidio Pina Orlando : Roma – continuano senza sosta le ricerche di Sara e Benedetta, le gemelline di 4 mesi scomparse insieme alla madre, Pina Orlando, la 38enne suicida ieri all’alba a Roma dopo un salto da Ponte Testaccio. Anche questa mattina la Polizia fluviale e i vigili del fuoco stanno setacciando le acque del Tevere e le zone limitrofe agli argini, in particolare sul lato destro del fiume. Con il passare delle ore il raggio delle ricerche si ...

Juve-Inter - il derby continua anche a Natale : la letterina di ‘Icardi 9’ e quel desiderio sui bianconeri : A Roma un curioso bigliettino attaccato all’albero della Stazione Termini: il desiderio di ‘Icardi 9’ diventa virale A Natale, solitamente, si è tutti più buoni. Tanti i desideri che si esprimono nel clima magico delle festività natalizie e tanti altri i sogni che si chiedono di realizzare a Babbo Natale. In giro per il mondo infiniti sono gli alberi di Natale addobbati e, nelle città più importanti, sono anche ...

Piazza Affari - i trucchetti delle società per “abbellire” i comunicati sui conti : Le aziende, pure rimanendo all’interno di ciò che è perfettamente lecito, sfruttano diverse strategie per proporre in maniera più “accattivante” i loro dati. Un’impostazione più “marketing oriented” che “market oriented”...

