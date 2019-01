Roma | De Paul nel mirino di Monchi | la rosa ora va rinforzata

Calciomercato Roma - De Paul seguito con attenzione : Monchi che potrebbe inserire una contropartita : Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul , esterno dell'Udinese che tanto bene sta ...

Roma - l'obiettivo è De Paul - : La Roma avrebbe un grande obiettivo per questo mercato invernale. Si tratterebbe di De Paul, stella dell'Udinese, valutato circa 30 milioni di euro. Il centrocampista offensivo argentino, con ...

Di Francesco esonerato?/ Roma ultime notizie : Paulo Sousa aspetta - ma spunta Panucci per la panchina : Di Francesco esonerato? Roma ultime notizie: Paulo Sousa aspetta una chiamata, ma spunta Panucci per la panchina giallorossa

Roma - Paulo Sousa unica alternativa a Di Francesco : Roma Paulo Sousa – Sono ore decisive sull’asse Boston – Quartiere Eur di Roma dove, da meno di una settimana, la società della Capitale ha installato la nuova sede operativa. A Boston è volato lo stato maggiore dell’area sportiva, Monchi in testa, a Roma è rimasto Baldissoni con il compito di seguire passo passo la […] L'articolo Roma, Paulo Sousa unica alternativa a Di Francesco proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma : Di Francesco rischia l'esonero - al suo posto Montella o Paulo Sousa : soprattutto nel mondo del bookmakers, parlano ancora di un'ipotesi Antonio Conte , ipotesi al momento improbabile se si pensa che l'allenatore leccese ha declinato il prestigioso invito del Real ...

Paulo Sousa-Roma - il tecnico si propone : “Mi piacerebbe” : Paulo SOUSA ROMA, L’EX VIOLA SI OFFRE– La Roma non sta certo attraversando un grande momento in campionato. Nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions, primo obiettivo stagionale, i giallorossi faticano entro i confini italiani, tanto da essere relegati al settimo posto in classifica, a 5 punti dal quarto posto che oggi è occupato dal […] L'articolo Paulo Sousa-Roma, il tecnico si propone: “Mi piacerebbe” ...

Paulo Sousa : 'Juve-Inter decisiva solo per l'Inter. Tornare? La Roma mi piace' : Ronaldo per me è il migliore del mondo: soprattutto per come è riuscito a mantenere sempre la stessa continuità nel fare quello che gli era e gli è necessario fare per vincere. Un po' come la Juve, ...

Genoa - Paulo Sousa ha detto no a Preziosi : aspetta la Roma : Una clamorosa indiscrezione di mercato è stata svelata questa mattina dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano Romano ad inizio ottobre, dopo aver esonerato Davide Ballardini, il presidente del Genoa Enrico Preziosi avrebbe avuto un colloquio con Paulo Sousa, proponendo all'ex ...

VIDEO/ Udinese Roma - 1-0 - - De Paul : 'Avevo voglia di riscatto'. Gol e highlights della partita - Serie A - - IlSussidiario.net : VIDEO Udinese Roma , risultato finale 1-0, : gli highlights e i gol della partita, nella 13giornata del Campionato di Serie A.

Serie A : la Roma perde 1 a 0 contro l'Udinese - decide la rete di De Paul : Il giorno 24 novembre 2018 si è giocata un'altra partita di Serie A, dopo lo stop per la nazionale italiana di calcio. Il primo match del sabato pomeriggio è stato proprio quello alla Dacia Arena tra l'Udinese e la Roma di Eusebio Di Francesco. Il risultato finale è stato di 1 a 0 per i padroni di casa che sono riusciti a strappare tre punti importantissimi ai giallorossi. Per gli ospiti questa è un'altra sconfitta pesante, dopo quella in casa ...

Buona la prima per Nicola. L’Udinese batte 1-0 la Roma con De Paul : Una Roma davvero imbarazzante perde contro l’Udinese. Bene l’esordio di Nicola sulla panchina delL’Udinese. I friulani sconfiggono i giallorossi per