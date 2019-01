La Raidue di Carlo Freccero a dieta di Ncis | un azzardo ragionato ma durerà?

blogo

: 'Cambia il @tg2rai: da lunedì #7gennaio si allunga di 10/15 minuti, anche sabato e domenica' Carlo Freccero, Direttore @RaiDue - Raiofficialnews : 'Cambia il @tg2rai: da lunedì #7gennaio si allunga di 10/15 minuti, anche sabato e domenica' Carlo Freccero, Direttore @RaiDue - Raiofficialnews : 'La nuova @RaiDue avrà come pilastri l’informazione con una prospettiva pluralista. Grande importanza nel daytime p… - Raiofficialnews : 'In primavera su @RaiDue tornano #LaPortaRossa e le repliche di #Coliandro e #RoccoSchiavone. Nell’autunno torna la… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019)Non è l'idea di riportare Luttazzi in Rai, né quella di affidare a Simona Ventura The Voice oppure di espandere l'approfondimento giornalistico: la vera rivoluzione dellapensata dal neo direttoreed annunciata in conferenza stampa passa per il ridimensionamento diNon una eliminazione dal palinsesto, sia chiaro:ha definito la presenza dello show della Cbs (e dei suoi spin-off) "massiccia", e su questo non gli si può dare torto. Ad oggi -ma la situazione varia nell'arco dei mesi- il mondo dioccupa la fascia preserale, con due episodi che traghettano il pubblico verso il Tg2 delle 20:30 ma, in piena stagione, anche la prima serata viene colonizzata da Gibbs (Mark Harmon) e soci.Ladidi: un(ma?) pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2019 15:54.