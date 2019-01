Fed non alzerà i tassi nel 2019 Anzi | potrebbe tagliarli

PAPA/ "Meglio vivere come un ateo" : se la Fede non diventa vita - è inutile : Ieri in udienza PAPA Francesco ha detto che è "meglio vivere come un ateo anziché dare una contro-testimonianza dell'essere cristiani".

Thiem : 'I successi di Federer - Nadal e Djokovic non sono una sorpresa' : È straordinario non solo per il tennis ma per lo sport in generale che ci siano questi tre giocatori'. Sulle sue aspettative per la prossima stagione, Thiem - che giocherà la sua prima partita ATP ...

Rubano la Fede nuziale ad un malato oncologico grave : «In 60 anni non l'aveva mai tolta» : L'uomo conosciutissimo nella zona ma anche nel mondo in quanto è stato uno dei fondatori dell'Associazione italiana sommellier, è ricoverato nel reparto di neurologia del nosocomio grossetano a causa ...

Sci alpino - definita la formazione italiana per lo slalom femminile di Zagabria : assente Federica Brignone : Irene Curtoni, Chiara Costazza e Lara Della Mea parteciperanno allo slalom di Zagabria, faranno il loro esordio in Coppa del mondo le giovani Anita Gulli e Marta Rossetti Due cambiamenti rispetto a Semmering nella squadra femminile di slalom che gareggerà a Zagabria sabato 5 gennaio. Al posto della rinunciataria Martina Peterlini (dolorante ad una spalla) ci sarà Anita Gulli, ventenne piemontese dell’Esercito che fa parte del gruppo ...

Chiara Ferragni risponde alle critiche per non aver portato il figlio in luna di miele con Fedez. Leggi le sue parole : Ancora una volta Chiara Ferragni si trova a dover rispondere alle critiche di chi la accusa di non essere una buona madre. L’influencer è in viaggio di nozze alle Maldive con il marito Fedez... L'articolo Chiara Ferragni risponde alle critiche per non aver portato il figlio in luna di miele con Fedez. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tennis - Roger Federer : “Non sto pensando al mio futuro. Ora sono concentrato sul 2019” : Roger Federer sta regalando spettacolo nel corso della Hopman Cup 2019. Lo svizzero, impegnato nel torneo/esibizione riservato alle rappresentative nazionali, sta mettendo in mostra tutto il proprio talento, trascinando la selezione svizzera nella rassegna australiana. Sul cemento di Perth gli appassionati stanno ammirando un Roger in ottima forma che ha voluto chiarire anche alcuni aspetti legati al proprio futuro. Negli ultimi giorni, infatti, ...

Il 2018 di Fedez : «Ci cono cinque cose che non sapete sul matrimonio dei Ferragnez» : Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è stato il più "social" di sempre. Ogni singolo dettaglio dei festeggiamenti è stato pubblicato e condiviso, ma in questi...

Federica Sciarelli spiega l'origine dell'ematoma al naso : "Non ho fatto a cazzotti con nessuno" : Nell'ultimo numero di Tv, Sorrisi e Canzoni, la giornalista Federica Sciarelli ha svelato che cosa le ha causato l'ampio livido tra il naso e l'occhio destro che ha sfoggiato - suo malgrado - ad inizio novembre e mascherato con più successo negli ultimi appuntamenti del mercoledì sera di Rai 3 con Chi l'ha visto?.Nonostante il trucco scenico, l'ematoma è risultato spesso così ben visibile sotto i riflettori, che la stessa giornalista ...

Federica Lisi Bovolenta ricorda il pallavolista scomparso : “Non aveva un cuore debole - aveva un cuore grande. E alle coppie che non possono avere figli dico : abbiate speranza” : Il 24 marzo 2012 il cuore di Vigor Bovolenta, a soli 37 anni, smise di battere nel bel mezzo di una partita che stava disputando a Macerata. Una data drammatica per lo sport ma ancora di più per la sua famiglia, formata dalla moglie Federica Lisi e dai suoi quattro figli, poi diventati cinque qualche mese dopo. Il ricordo del centrale azzurro di pallavolo è rimasto intatto nella memoria di tutti: “Lui era una brava persona, una bella ...

Fedez e Chiara Ferragni in luna di miele : ecco perché non hanno portato Leone : Fedez e Chiara Ferragni partono per la loro luna di miele, ma non mancano le polemiche Fedez e Chiara Ferragni partono per la loro luna di miele alle Maldive. La coppia ha scelto questa meta per festeggiare finalmente da soli la loro unione, dopo il grande matrimonio in Sicilia. Ma ecco che un importante dettaglio […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni in luna di miele: ecco perché non hanno portato Leone proviene da Gossip e Tv.

Tennis - Roger Federer non esclude il ritiro nel 2020 : “Non so se giocherò un altro anno - ne discuterò con il mio team” : Una notizia che potrebbe turbare gli appassionati di Tennis e i tifosi dello svizzero Roger Federer. Il fuoriclasse del Tennis mondiale, attualmente n.3 del ranking, sta pensando, forse per la prima volta, se continuare o meno nell’attività che tante gioie gli ha regalato: 20 Slam e 99 titoli in carriera sono cifre impressionati. Ed ecco che nel corso della Hopman Cup a Perth (Australia), torneo/esibizione a squadre funzionale alla ...

Tennis - Roger Federer e l’ipotesi ritiro : “non so se ci sarà una stagione 2020” : Roger Federer sta pensando al ritiro, dopo l’annata 2019 prenderà una decisione importante per la sua immensa carriera Roger Federer è impegnato nella Hopman Cup in quel di Perth. Il campione svizzero, ha rilasciato un’intervista prima di un allenamento ai microfoni di SRF, nella quale lascia intendere l’ipotesi di un ritiro al termine dell’annata che sta per iniziare: “ho un’idea di quale sarà il mio planning ...