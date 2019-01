Comune Bari finanzia e premia ciclisti

Bari - il Comune pagherà 25 euro al mese chi va a lavoro in bici : “Raddoppiare i mezzi in città nel 2019” : Venticinque euro al mese sul conto corrente per chi utilizza la bicicletta per andare a lavoro. A lanciare l’iniziativa – sperimentale per quattro mesi – è il sindaco di Bari Antonio Decaro, a seguito della delibera approvata dalla giunta cittadina: “A pedalare si guadagnerà, non solo in salute”. Come ha spiegato il primo cittadino barese l’obiettivo del 2019 è “raddoppiare il numero delle biciclette ...