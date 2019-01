Biathlon | Coppa del Mondo 2019 | si riparte da Oberhof | anche Windisch e Runggaldier al

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi terza : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe scappa via : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale . Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - le percentuali al poligono di Dorothea Wierer : il confronto con le stagioni precedenti. Serve questa costanza per la Coppa del Mondo : Si sa, la conquista della Coppa del Mondo di Biathlon passa dal poligono: non basta essere performanti sugli sci per poter ambire ad essere davanti nelle gare del circuito maggiore. In questo primo scorcio di stagione, con tre tappe già disputate, tre azzurre sono oltre il 90% di efficacia al tiro, e tra di esse vi è ovviamente Dorothea Wierer, prima nella classifica generale. L’azzurra ha sparato finora con un bel 72/77 da terra (93,51%) ...