Turista sniffa cocaina sulla tomba di Pablo Escobar | espulso dalla Colombia

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Si è recato al cimitero di Itagui, in, si è inginocchiatodie "per rendergli omaggio" hato della. La bravata, nei mesi scorsi, è di ungallese di 35 anni, finito ora nei guai.Già, perché le autoritàne lo hanno rintracciato eddal Paese. Inoltre, l'uomo racconta al WalesOnline di aver ricevuto numerose minacce di morte dopo aver diffuso via social il video delle sue gesta e di come la sua vita si sia complicata non poco da quel giorno.Steven Semmens, originario di Swansea, era inda cinque mesi, dopo aver conosciuto e fatto un figlio con una donnana incontrata a Ibiza: proprio per questo motivo era nel Paese sudamericano, per stare vicino alla compagna durante la gravidanza. Ma adesso le autoritàne lo hanno denunciato eddal paese, vietandogli anche di presentarsi nuovamente sul ...