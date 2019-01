Taglio vitalizi | dal primo gennaio applicata la riforma voluta da Roberto Fico

Vitalizi - Regione Lombardia si adegua in anticipo : già approvato il Taglio previsto in Manovra. Si parte ad aprile 2019 : Vecchi Vitalizi trasformati in pensioni da ricalcolare in base al sistema contributivo, ovvero in base ai contributi versati in passato da ogni singolo politico. Un emendamento alla legge di Stabilità in discussione in commissione al Senato prevede la novità per tutte le Regioni. E in Lombardia il consiglio regionale ha deciso di adeguarsi in anticipo, votando all’unanimità un emendamento al bilancio 2019-2021 approvato al Pirellone. “La ...

Regione Abruzzo - il Consiglio approva legge su Taglio vitalizi e doppio vitalizio : L'Aquila - Il Consiglio regionale abruzzese ha approvato all'unanimità un provvedimento che prevede il taglio dei vitalizi in essere e maturati che va dal 9 al 25 per cento, per gli assegni mensili superiori a 1.500 euro e fino a oltre 6.000 euro. Il provvedimento anticipa l'obbligo di riduzione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali, annunciato dal Governo che inserirà nella legge di stabilità ...

Cicciolina si lamenta dopo il Taglio del vitalizio : 800 euro al mese non le bastano : Cicciolina, al secolo Ilona Staller, si sfoga dopo la riduzione del suo vitalizio, taglio provocato dalla riforma voluta dal M5S. Nel corso di un'intervista a Rai Radio 2, l'ex pornodiva ungherese ha affermato che prima prendeva 2mila euro al mese, ora ne prende 800. Ilona sostiene che, con tale somma, difficilmente riesce a pagare le tasse, il condominio, la luce e il riscaldamento. La riforma del MoVimento contempla il ricalcolo degli assegni ...

Lombardia : vitalizi ex consiglieri - confermato Taglio del 10% per 5 anni (2) : (AdnKronos) - "La proroga sulle riduzioni dei vitalizi è indispensabile per il perseguimento dei tagli ai costi della politica. Tale percorso, peraltro, è coerente con quello parallelo iniziato dal nuovo Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati - sottolinea il consigliere segretario Dario Vio

Lombardia : vitalizi ex consiglieri - confermato Taglio del 10% per 5 anni (3) : (AdnKronos) - In sede di votazione finale, il Consiglio ha espresso unanime via libera anche a un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico (primi firmatari Fabio Pizzul e Jacopo Scandella) che chiede di istituire presso la Commissione competente uno specifico gruppo di lavoro con l’obiet

Lombardia : Taglio 10% vitalizi ex consiglieri Regione per prossimi 5 anni : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - E' confermato per i prossimi cinque anni il taglio del 10% introdotto nella scorsa legislatura sui vecchi vitalizi maturati dagli ex consiglieri regionali della Lombardia. Il risparmio annuo, si spiega dal Consiglio regionale, è quantificabile in circa 700mila euro. Il

Taglio dei vitalizi all'Ars - iter avviato : per i 5Stelle giornata storica : "Oggi e' una giornata storica per l'Ars":, commentano cosi' i deputati 5 stelle, componenti dell'ufficio di presidenza di Palazzo dei Normanni, Giancarlo Cancelleri, Salvatore Siragusa e Stefano Zito, ...

Taglio dei vitalizi - tra proroghe e inadempienze Regioni in ordine sparso : costi della politica 08 gennaio 2018 vitalizi, stop ai tagli: nelle Regioni tornano gli «assegni pieni» Le Regioni ritardatarie e inadempienti Dopo il Taglio una tantum scaduto a gennaio 2018, gli ...

Legge di Bilancio - Taglio dell’80% dei fondi alle Regioni che non riducono i vitalizi : L'ultima versione della Legge di Bilancio prevede un taglio dell'80% dei trasferimenti alle Regioni nel caso in cui non provvedano a ridurre il vitalizio degli ex presidenti, consiglieri e assessori. Le Regioni avranno quattro mesi per adeguarsi dal momento dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio.Continua a Leggere

Pressing M5S su Taglio vitalizi Regioni : A dimostrazione della serrata trattativa sul tema, nella bozza campeggia evidenziata in giallo, insieme al titolo dell'articolo, la dicitura "in attesa di valutazione politica". Testualmente l'...