Roma | ora o mai più

Georgina Rodriguez innamorata e Romantica : il messaggio d’augurio per un buon 2019 della compagna di Cristiano Ronaldo [GALLERY] : Capodanno d’amore e romanticismo per Georgina Rodriguez: il dolce messaggio per i fan per un 2019 speciale Capodanno a Dubai per Cristiano Ronaldo e la sua Georgina Rodriguez. La compagna dell’attaccante portoghese si è goduta i festeggiamenti, vivendo lontano dai social, a stretto contatto con la sua famiglia ed i suoi amici. Al termine di un anno importante, Georgina Rodriguez adesso si augura di vivere un 2019 speciale, così ...

Silvia Romano - altra svolta sull'italiana rapita in Kenya : "Tre degli arrestati stanno collaborando" : Nuova possibile svolta per Silvia Romano. In Kenya gli inquirenti continuano a credere che la volontaria italiana rapita lo scorso 20 novembre sia ancora viva. E ora giunge notizia che tre degli arrestati stanno collaborando alle indagini. Il Tempo riferisce le parole del capo della polizia del dist

La Roma aspetta De Rossi : 'Mi serve ancora tempo' : Come riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', nelle 14 partite stagionali che De Rossi ha saltato finora, per potenziali 42 punti disponibili, la squadra giallorossa ne ha ...

Roma-Porto - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Roma affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati e hanno pescato l’avversario più abbordabile tra quelli inseriti nella prima fascia: l’urna di Nyon è stata benevola con i capitolini che potranno giocarsela alla pari con la compagine portoghese, brava a vincere il proprio girone ma indubbiamente è una squadra che può essere alla portata dei ragazzi di ...

Terremoto - non è un Buon Anno al Centro Italia : forte scossa tra Lazio e Abruzzo - torna la paura a L’Aquila - Roma - Frosinone - Latina - Sora - Alatri - Avezzano e Sulmona : 1/7 ...

Codice Monchi : 'In Italia mercato difficile. Non sono a Roma per vendere - dovevo sistemare i conti. E' ora di vincere' : Ti senti un po' Babbo Natale per i tifosi quando arriva il mercato? "Beh…Sì, quando arriva il mercato, d'estate o d'inverno, il mondo gira intorno ai direttori sportivi. Tutti aspettano che prenda ...

Roma-Porto - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Roma affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati e hanno pescato l’avversario più abbordabile tra quelli inseriti nella prima fascia: l’urna di Nyon è stata benevola con i capitolini che potranno giocarsela alla pari con la compagine portoghese, brava a vincere il proprio girone ma indubbiamente è una squadra che può essere alla portata dei ragazzi di ...

Papa Francesco "Troppi a Roma in condizioni indegne - è schiavitù. Più di 10mila i senza dimora" : Al Te Deum in San Pietro l'appello di Bergoglio: "Dobbiamo fermarci a riflettere con dolore e pentimento in questo anno che volge al termine"

Roma - lavoratrici maltrattate : processo a Massimiliano Sermoneta : Il life style imposto alle dipendenti da Massimiliano Sermoneta nelle sue boutique di lusso finisce sotto processo. E l'accusa di maltrattamenti contrasta con il mondo luccicante riservato a pochi ...

We Run Rome 2018/ Maratona di Roma streaming video e diretta tv : orari - percorso e vincitore - 31 dicembre - : diretta We Run Rome 2018, streaming video e tv: per le strade della capitale si corre l'ottava edizione della Maratona, per agonisti e non agonisti.

Roma-Porto - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Roma affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati e hanno pescato l’avversario più abbordabile tra quelli inseriti nella prima fascia: l’urna di Nyon è stata benevola con i capitolini che potranno giocarsela alla pari con la compagine portoghese, brava a vincere il proprio girone ma indubbiamente è una squadra che può essere alla portata dei ragazzi di ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 - il calendario e le date. Programma - orari e tv : Tra il 6 ed il 19 maggio 2019 si terranno a Roma gli Internazionali d’Italia di tennis: il torneo sarà, come ormai tradizione negli ultimi anni, un evento combined. Si comincia il 6 con le prequalificazioni, che si concluderanno il 9, poi le qualificazioni si disputeranno l’11 ed il 12, data in cui scatteranno anche i tabelloni principali, che vedranno l’epilogo domenica 19 con le finali. Il torneo maschile sarà trasmesso da ...

Roma - Kluivert : “il meglio deve ancora venire” : “I primi sei mesi sono andati bene, ma il meglio deve ancora venire”. Justin Kluivert prova ad essere protagonista con la maglia della Roma. “Sono soddisfatto dei miei primi sei mesi al club – dice il 19enne, al sito olandese Elfvoetbal. Dentro e fuori dal campo sono visto come un adulto, ed è per questo che ho già fatto alcuni progressi”. “E’ necessario – ha spiegato – perché la Serie ...

Kluivert : 'Roma - il meglio deve ancora venire' : ROMA - 'Sono pienamente convinto della scelta fatta quest'estate, ovvero venire alla Roma . Faccio passi avanti ogni giorno e giochiamo meglio, da squadra, settimana dopo settimana. I primi sei mesi ...