Mobilità 2019 20–2020 21–2021 22 docenti | ATA ed educatori | scheda UIL

Mobilità scuola 2019 - Snals : la bozza del CCNI e le novità in arrivo : Dopo l’approvazione della legge di bilancio 2019, arriverà la firma sul nuovo CCNI per la Mobilità scuola. La tempistica dovrebbe consentire il regolare avvio dell’anno scolastico. La base in comune nella trattativa, è stata il ripristino degli accordi antecedenti l’entrata in vigore della legge 107/15. I sindacati si sono battuti per la cancellazione delle titolarità su ambito territoriale e della chiamata diretta. novità del CCNI ...

Scuola - Mobilità docenti e ATA ultime notizie : firmato nuovo CCNI 2019/2022 : ultime notizie sul Contratto integrativo di mobilità per il triennio 2019/2022 che riguardano la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto, avvenuta oggi, 31 dicembre. Il sindacato Flc-Cgil ne ha dato notizia attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. Scuola, mobilità docenti, educatori e personale ATA: sottoscritto nuovo contratto triennale 2019/2022 L’accordo sul testo del nuovo contratto relativo alla mobilità del personale ...

Ancodis : contratto di Mobilità del personale per il triennio 2019/2022 : Nuovo comunicato Ancodis del 23 Dicembre 2018. Il documento riguarda il personale per il triennio 2019/2022. Il comunicato verte per la precisione su un argomento alquanto spinoso: la discriminazione dei docenti collaboratori dei dirigenti scolastici. E’ da evidenziare tuttavia come MIUR e OO.SS. abbiano sottoscritto per la prima volta un accordo con validità triennale, in maniera tale che il personale possa presentare annualmente la ...

Pensioni quota 100 e RdC in LdB 2019 : il Governo esulta - i sindacati si mobilitano : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 24 dicembre 2018 vedono emergere la soddisfazione del Governo per la Manovra in corso di approvazione ed i nuovi provvedimenti di welfare, tra cui la quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. Mentre dai sindacati e dall'opposizione continua una forte critica rispetto alla natura della legge di bilancio ed alle relative coperture. Infine, dal CODS si continua a seguire l'iter parlamentare pur evidenziando la ...

Mobilità 2019 : per chi ci sarà il vincolo triennale : Dopo l’accordo del 22 dicembre raggiunto tra le sigle sindacali e il Miur sul CCNI 2019-2022, sono sorti molti dubbi tra il personale della scuola per quanto riguarda il vincolo triennale previsto dal contratto per la Mobilità 2019-20 professionale e territoriale del personale docente, educativo ed Ata. Facciamo chiarezza su questa questione. vincolo triennale Saranno soggetti al vincolo triennale: • i docenti che saranno soddisfatti in ...

Mobilità 2019/2020 e titolarità su scuola : news del 21/12 : Dopo l’incontro del 13 dicembre, il 20 e 21 dicembre sono riprese le trattative tra le sigle sindacali e il MIUR al fine di sottoscrivere il contratto collettivo nazionale integrativo CCNI 2019/22. Tra i punti focali la Mobilità 2019/2020. E finalmente oggi 21 dicembre si è raggiunto l’accordo sull’intero articolato del CCNI Mobilità 2019/2020 voluto dalle sigle sindacali. Il contratto collettivo nazionale integrativo avrà una ...

Mobilità scuola 2019/2020 : le ultime novità al 13/12 : ultime notizie al 13/12 – E’ ripreso oggi il confronto tra le sigle sindacali rappresentative e l’Amministrazione centrale sul tema della Mobilità nella scuola per l’anno scolastico 2019/2020. Il sindacato FLC CGIL ha emanato un comunicato stampa di cui se ne pubblica in questo articolo interamente il contenuto. Il prossimo incontro dedicato alla ripresa delle trattative sulla Mobilità è già stato fissato per il 20 e il ...

Scuola - Mobilità Personale ATA 2019/22 ultime notizie : esito incontro per rinnovo contratto : Come riporta una nota diffusa da Flc-Cgil, prosegue la trattativa tra il ministero dell’istruzione e i sindacati in merito al rinnovo del contratto Collettivo Nazionale della mobilità 2019/2022, riguardante il Personale ATA. Il 6 dicembre scorso si è tenuto un nuovo incontro, dal quale è emerso che non dovrebbero esserci particolari novità rispetto al testo dell’anno scorso. Nota Flc-Cgil sul rinnovo contratto ...

Mobilità 2019/20 docenti : 4 punti d’intesa raggiunti al Miur : Il 4 e 5 dicembre il confronto sul rinnovo del CCNI per la Mobilità 2019/20 dei docenti è proseguito tra Miur e sindacati. La FLC CGIL ha riportato l’esito della trattativa, dichiarando che su alcuni temi è stata raggiunta un’intesa massima. Mobilità docenti 2019/20: i punti d’intesa Nel trattare come gestire la Mobilità 2019/20 nella scuola, si è cominciato dal Personle docente. La trattativa per la Mobilità ATA comincerà oggi ...

Piano urbano per la Mobilità sostenibile (Pums) - Mannetti : “Pronto alla fine dell’estate 2019” : L'Aquila - Approvazione definitiva del Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) entro la fine dell’estate del prossimo anno e massima condivisione con i cittadini per il perfezionamento dello strumento, attraverso questionari e incontri di partecipazione. E’ quanto ha annunciato l’assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila, Carla Mannetti nel corso di una conferenza stampa, alla quale hanno preso parte il vice ...

Mobilità 2019/20 - notizie 23/11 : esito incontro al Miur - possibili novità : Ieri 22 novembre 2018 c’è stato al Miur il primo vero confronto sulla Mobilità 2019/20: metodo e contenuti del prossimo CCNI sono stati discussi con le organizzazioni sindacali. La FLC CGIL riferisce che è comune intenzione superare alcuni punti specifici della Legge 107/2015. Si intende ristabilire alcune delle procedure come la titolarità su scuola, l’abolizione della chiamata diretta e il ripristino del sistema delle precedenze su ...

Scuola - Mobilità docenti ultime notizie : presentati 2 emendamenti alla Legge di Bilancio 2019 : La questione legata alla mobilità docenti più che mai al centro della discussione politica, soprattutto tenendo in considerazione gli effetti disastrosi relativi all’introduzione della Legge 107, con l’algoritmo ‘impazzito’ del Miur e i numerosissimi trasferimenti di centinaia e centinaia di chilometri. Le proteste degli insegnanti non accennano a placarsi e a questo proposito registriamo gli emendamenti proposti dal ...