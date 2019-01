tp24

: Marsala, pioggia di contributi e spese. Ecco quanto sono costati gli addobbi natalizi - BeliceIt : Marsala, pioggia di contributi e spese. Ecco quanto sono costati gli addobbi natalizi - Tp24it : Marsala, pioggia di contributi e spese. Ecco quanto sono costati gli addobbi natalizi -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) ... 3.500 euro per la chiesa della Bambina , 1.350 per la federazione bocce, 5.000 per l'Ente Mostra di Pittura; ancora 600 euro per i Musicanti per altri spettacoli, 1.800 euro per il comitato di ...