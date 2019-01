'La Juve vuole acquistare Mbappe' : e il titolo bianconero vola in Borsa : La Juve interessata a Mbappe fa volare la Borsa di Milano. Un avvio tutto in salita che aveva portato il Ftse Mib a cedere circa il 2%, Piazza Affari è riuscita nel corso della prima seduta dell'anno ...

Calciomercato Juve - Don Balòn : "Marcelo vuole Torino a tutti i costi per CR7" : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di qualità da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, visti i continui problemi fisici di Emre Can e Sami Khedira. Nei giorni scorsi si è parlato di Paul Pogba, ma dopo l'addio di Mourinho il centrocampista francese dovrebbe rimanere al Manchester United. In queste ore, dunque, la Juventus sta trattando Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese ...

Calciomercato - il Napoli insiste per Kouamé. Juve - Kean in uscita : lo vuole il Bologna : Quattro giorni al via, ma il Calciomercato è già entrato nel vivo. Molte le squadre italiane che, per la finestra invernale o per l'estate, si stanno già muovendo, con l'obiettivo di concludere il ...

Calciomercato Juventus : Ramsey vuole i bianconeri - ma il PSG… : Calciomercato Juventus, TUTTO SU Ramsey- Se proprio vogliamo trovare un reparto nella Juventus che sta, forse, rendendo sotto le aspettative è il centrocampo. Un’osservazione minuziosa, come a voler trovare a tutti i costi un difetto nell’armata bianconera che può essere aggiustato nei prossimi mesi. I numeri però parlano: la Juventus dai centrocampisti non ha ottenuto […] L'articolo Calciomercato Juventus: Ramsey vuole i bianconeri, ma il ...

Benatia vuole andarsene ma la Juve lo blocca - : Medhi Benatia dopo sei presenze stagionali sta spingendo per lasciare la Juventus a gennaio. Il difensore marocchino, che oltre a Bonucci e Chiellini è stato ultimamente scalzato anche da Rugani, è ...

La Juventus fa sul serio per Ramsey : Paratici vuole il colpo a costo zero : La Juventus sta annusando l'ennesimo colpo della sua storia a parametro zero. Dopo Emre Can, arrivato a costo zero dal Liverpool, Fabio Paratici avrebbe bruciato la concorrenza delle big italiane ed ...

Juve tiranna : bunker d'Europa e titolo d'inverno. La Signora vuole nuovi record : Sette mesi dopo l'antifona non è cambiata: la Juventus domina in Italia e macina un record dopo l'altro - scrive Fabiana Della Valle su 'La Gazzetta dello Sport' - facendo impallidire al confronto ...

Juventus - Ozil sulla lista di Paratici : il tedesco vuole andare via da Londra : Juventus Ozil – Il nuovo obiettivo di mercato della Juventus si chiama Mezut Ozil. Il regalo di Paratici e Agnelli ad Allegri, il rinforzo per puntare a vincere tutto quello che c’è da vincere (Scudetto, Champions League e Coppa Italia) sembra essere proprio il giocatore tedesco. Paratici sta già lavorando alla trattativa, ma bisognerà competere […] L'articolo Juventus, Ozil sulla lista di Paratici: il tedesco vuole andare via ...

Attenta Juve - lo United vuole Allegri : strategia alla Guardiola : Il Manchester United guarda in casa Juventus . Come scrive il Corriere dello Sport , per il dopo Mourinho i Red Devils vogliono Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Non sarà facile strappare l'ex Milan ai bianconeri, ma l'idea dello United è quello di preparare il ...

Rabiot al Milan?/ Calciomercato - Ds Psg : 'Non vuole rinnovare e allora non gioca'. Occhio a Roma e Juventus : Adrien Rabiot è uno dei pezzi di Calciomercato più appetibili per l'Italia con Milan, Juventus e Roma che lo seguono ormai da tempo.

Sport : 'Barcellona? No - De Ligt vuole la Juventus' : BARCELLONA, SPAGNA, - La sfida di mercato tra Juventus e Barcellona non riguarda solo Paul Pogba . Nel mirino dei due club c'è anche Matthijs De Ligt e - secondo 'Sport' - i bianconeri sarebbero ora in pole per l'ingaggio del giovane difensore dell' Ajax che sembrava a un passo dai blaugrana. Il club spagnolo e l'entourage del giocatore si sarebbero già ...

Juventus - Leonardo Bonucci vuole dimenticare lo Young Boys : “adesso testa al derby” : Juventus, Leonardo Bonucci vuole voltare pagina dopo la sconfitta di ieri sera in Champions League contro lo Young Boys “Guardiamo avanti, fortunati a tenere il primo posto in un giorno dove molte cose non sono andate nel verso giusto. Adesso pensiamo a sabato“. E’ già proiettato al derby della Mole contro il Torino il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, che sui social è tornato anche a parlare della sconfitta per ...

Young Boys - Old Juventus : figuraccia bianconera - così Allegri vuole vincere la Champions League? : E’ andata in scena l’ultima giornata valida per la Champions League, due le squadre in campo, la Roma e la Juventus, sono arrivate due sconfitte contro il Plzen e lo Young Boys. Non sorprende da un certo punto di vista quella della Roma, discorso completamente diverso invece per i bianconeri, la squadra di Di Francesco era già sicura del secondo posto mentre quella di Allegri doveva garantirsi il primo posto, obiettivo poi ...