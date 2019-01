GOLD dell' 1 01 2019

NBA - i risultati della notte : Portland batte a domicilio GOLDen State all'OT - tutto facile per Philadelphia : Golden State Warriors-Portland Trail Blazers Poteva essere una partita dall'infinito numero di protagonisti. Alla fine è arrivato quello più scontato, quello pronto a battere il dito sul suo polso ...

Il 2018 di Games with GOLD : i voti e il valore in denaro di tutti i giochi gratuiti dell'anno : Come fatto per i videogiochi gratuiti del PlayStation Plus, Polygon ha pubblicato oggi anche un'altra analisi relativa a tutti i titoli che Microsoft ha regalato agli abbonati Gold con l'iniziativa Games with Gold.Polygon riporta il valore in denaro, i voti e l'età di tutti i Games with Gold, mese per mese, un'analisi che poi sfocia in statistiche ancora più dettagliate e assolutamente interessanti. A partire dallo scorso gennaio, ecco cosa i ...

NBA - risultati della notte : GOLDen State batte Dallas e Doncic - OKC sale al 1° posto a Ovest : Golden State Warriors-Dallas Mavericks 120-116 È Kevin Durant il killer designato dagli Warriors per chiudere i conti contro Dallas e il n°35 risponde presente: in una partita da 29 punti, 12 rimbalzi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 dicembre) : Gallinari batte il suo passato - Belinelli ko con Houston. Durant trascina GOLDen State : Sette partite nella notte NBA. Danilo Gallinari scendeva in campo contro il suo passato ed è stata una serata molto positiva per il giocatore italiano. I suoi Los Angeles Clippers hanno sconfitto 132-111 i Denver Nuggets, ex squadra proprio del Gallo e anche attualmente formazione in testa alla Western Conference. Un match che ha visto i californiani sempre in pieno controllo e nel quale Gallinari è stato il miglior marcatore, insieme al ...

Rose GOLD : il colore più amato dalle it-girl - perfetta soluzione per il trucco delle feste : Volevo che il trucco mettesse in evidenza lo spirito vero di Victoria's Secret, che suggerisce puro divertimento, gioia e abbandono! È un mondo di fiducia, fascino, sensualità, potere e magia a cui ...

NBA - risultati della notte : GOLDen State cade con Utah - Phoenix sorprende Boston : Utah Jazz-Golden State Warriors 108-103 Di ritorno dalla trasferta di cinque partite a Ovest, coach Steve Kerr aveva dichiarato che gli Warriors erano pronti a "fare filotto", inanellando una serie di ...

GOLDen Boy 2018 - il vincitore è De Ligt dell'Ajax. Tutti gli altri premi : de Ligt ha messo le mani sul premio vinto 12 mesi fa da Kylian Mbappé, diventato poi campione del Mondo con la Nazionale francese. Un percorso che il centrale dei lancieri spera di ereditare in tutto ...

Scandalo 1MDB - GOLDman Sachs nel mirino della Malesia : MILANO - La Malesia ha sporto denuncia penale contro Goldman Sachs per le 'false dichiarazioni' rilasciate in relazione alle vendite di obbligazioni del fondo 1Malaysia Development Bhd , 1MDB, . Il ...

NBA - i risultati della notte : GOLDen State vince a fatica a Sacramento - Embiid da record ma ko : Sacramento Kings-Golden State Warriors 125-130 Dopo una lunga serie di vittorie è impossibile non sentirsi appagati, non essere svagati e poco concentrati quando la partita sembra vinta. È fisiologico,...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 Dicembre) : GOLDen State vince in rimonta - sconfitta per Toronto. Successi di Denver e Milwaukee : Nove partite nella notte NBA. Soffrono tantissimo, rischiano di perdere, ma alla fine i Golden State Warriors si impongono 130-125 contro i Sacramento Kings. Un successo arrivato in rimonta, con i campioni in carica che recuperano dieci punti di svantaggio negli ultimi tre minuti della partita. Un successo che porta la firma dei Big Three di Golden State: Steph Curry chiude con 35 punti, Kevin Durant ne mette 33 e Klay Thompson chiude con 27 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera GOLDen State - cade Milwaukee a Indiana. Anthony Davis trascina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

NBA - i risultati della notte : Davis ne fa 41 - ma vince Boston. Super Curry trascina GOLDen State : Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 116-108 La gara contro Minnesota segna il ritorno in campo per i campioni in carica di Draymond Green , ottimo con 7 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, ma è ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Dicembre) : supplementare felice per Gallinari - vincono GOLDen State - OKC e Boston. James batte Wade : Undici partite nella notte NBA. Terza vittoria consecutiva per i Golden State Warriors, che superano 116-108 i Minnesota Timberwolves. Dopo oltre un mese si sono rivisti in campo tutti insieme i Fab Four, visto che è rientrato ufficialmente Draymond Green, che ha messo a referto 7 punti, 7 assist e 10 rimbalzi in 29 minuti di gioco. Il migliore per i campioni in carica è stato Steph Curry, che ha messo a referto 38 punti con 7/14 da tre punti, ...

