: Danimarca, diverse vittime in un incidente ferroviario sul Great Belt - HuffPostItalia : Danimarca, diverse vittime in un incidente ferroviario sul Great Belt - raffaellamucci1 : RT @giornalettismo: Incidente in #Danimarca, diverse vittime secondo l'autorità di polizia. Il disastro su uno degli stretti più grandi de… - giornalettismo : Incidente in #Danimarca, diverse vittime secondo l'autorità di polizia. Il disastro su uno degli stretti più grand… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Numerose persone sono rimaste uccise in unsul ponte che collega due isole della. Lo rende noto la polizia locale spiegando che al momento le cause non sono ancora note.Secondo quanto riportano i media locali un treno passeggeri si sarebbe schiantato contro un treno merci sulBridge che collega le isole danesi di Selandia e Fionia.