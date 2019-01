Torino | il capodanno ' magico' è da Guinness dei primati

Le bombe di Capodanno - i botti di mercato : Samp - Genoa e Torino tentano il colpo - il Bologna adesso chiude per il difensore : Le bombe di Capodanno, il calciomercato si prepara ad entrare nel vivo e gli ultimi giorni ed ore del 2018 hanno regalato importanti trattative. Il primo botto è stato messo a segno dalla Fiorentina, è fatta per l’arrivo di Luis Muriel, l’ormai ex Siviglia ha trovato l’accordo con i viola, niente da fare per il Milan che ha deciso di virare su Manolo Gabbiadini, proprio ex obiettivo della Fiorentina. Il Genoa alla ricerca ...