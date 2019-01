Negramaro | a sorpresa su Facebook torna Lele Spedicato in un video di auguri di buon anno

Negramaro - a sorpresa sui social torna in video Lele Spedicato : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia cerebrale lo scorso 17 settembre, appare per la prima volta in video insieme alla band per un augurio speciale di buon anno...

Negramaro - auguri di fine anno con sorpresa : il chitarrista Lele Spedicato appare per la prima volta dopo la malattia : I Negramaro chiudono un anno difficile con un bellissimo ritorno: Lele Spedicato, il chitarrista colpito da un’emorragia celebrale il 17 settembre, appare per la prima volta in video insieme alla band per un augurio speciale di buon anno a tutti i fan sui social. “È stato un 2018 denso di storie bellissime, difficili, nuove, impegnative, condivise ed affrontate tutte sotto il segno dell’amicizia, quella vera che ci insegna, ...