I giochi più attesi del 2019 | i vincitori - articolo

Votate i giochi più attesi del 2019 su dispositivi mobile : Dopo aver decretato i migliori giochi del 2018, pubblicando i risultati degli Eurogamer Awards, è giunto finalmente il momento di chiedere a voi, lettori di Eurogamer, quali siano i vostri giochi più attesi nel 2019.Questo 2019 sembra già un anno particolarmente interessante per noi videogiocatori, ma quali titoli riserveranno le migliori sorprese? In questo sondaggio (e negli altri) vi diamo la possibilità di votare fino a 2 giochi per ogni ...

Votate i giochi più attesi del 2019 su PC : Dopo aver decretato i migliori giochi del 2018, pubblicando i risultati degli Eurogamer Awards, è giunto finalmente il momento di chiedere a voi, lettori di Eurogamer, quali siano i vostri giochi più attesi nel 2019.Questo 2019 sembra già un anno particolarmente interessante per noi videogiocatori, ma quali titoli riserveranno le migliori sorprese? In questo sondaggio (e negli altri) vi diamo la possibilità di votare fino a 2 giochi per ogni ...

Votate i giochi più attesi del 2019 su Switch : Dopo aver decretato i migliori giochi del 2018, pubblicando i risultati degli Eurogamer Awards, è giunto finalmente il momento di chiedere a voi, lettori di Eurogamer, quali siano i vostri giochi più attesi nel 2019.Questo 2019 sembra già un anno particolarmente interessante per noi videogiocatori, ma quali titoli riserveranno le migliori sorprese? In questo sondaggio (e negli altri) vi diamo la possibilità di votare fino a 2 giochi per ogni ...

Votate i giochi più attesi del 2019 su Xbox One : Dopo aver decretato i migliori giochi del 2018, pubblicando i risultati degli Eurogamer Awards, è giunto finalmente il momento di chiedere a voi, lettori di Eurogamer, quali siano i vostri giochi più attesi nel 2019.Questo 2019 sembra già un anno particolarmente interessante per noi videogiocatori, ma quali titoli riserveranno le migliori sorprese? In questo sondaggio (e negli altri) vi diamo la possibilità di votare fino a 2 giochi per ogni ...

Tra videogiochi più attesi del 2019 anche il remake di Resident Evil 2 : Il 2018 è stato sicuramente un anno piuttosto intenso da un punto di vista videoludico, trasportando con se’ una serie di titoli interessanti, capolavori attesi come Red Dead Redemption 2, situazioni inspiegabili come il “lunghissimo” silenzio di Sony dal lato gaming, e autentici monopoli in grado di rivoluzionare il mercato come il celebre Fortnite di Epic Games. Oltre a rumor più o meno fondati sulle console di prossima generazione, una ...

Votate i giochi più attesi del 2019 su PS4 : Dopo aver decretato i migliori giochi del 2018, pubblicando i risultati degli Eurogamer Awards, è giunto finalmente il momento di chiedere a voi, lettori di Eurogamer, quali siano i vostri giochi più attesi nel 2019.Questo 2019 sembra già un anno particolarmente interessante per noi videogiocatori, ma quali titoli riserveranno le migliori sorprese? In questo sondaggio (e negli altri) vi diamo la possibilità di votare fino a 2 giochi per ogni ...

MSI Nightblade MI3 : il modello provato è un buon entry-level per Fortnite - qualche limite su giochi più pesanti : Abbiamo avuto la possibilità di provare un Nightblade MI3 di MSI, desktop da gaming compatto del produttore taiwanese, in una configurazione dotata di CPU Intel i5 7400, scheda video GTX1050Ti, 8GB di RAM, 2TB di disco fisso supportato da una memoria Intel Optane da 16GB ed un lettore ottico (montato verticalmente), mentre sul versante della connettività oltre alla porta Ethernet troviamo il supporto sia al WiFi (802.11ac) che al Bluetooth ...

I titoli Square Enix dominano le classifiche dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu : La popolare rivista giapponese Famitsu ha pubblicato le consuete classifiche dei titoli più attesi dai suoi lettori, la cosa che salta all'occhio è che i primi posti sono dominati dai titoli Square Enix, tranne per quanto riguarda il remake di Resident Evil 2. Il primo posto è occupato da Kingdom Hearts 3 seguito a ruota da Final Fantasy 7 Remake.Eccovi la classifica completa, riportata da Gamingbolt:Kingdom Hearts III sarà disponibile su PS4 ed ...

Riassestamenti interni dentro Blizzard : la parola d'ordine è ridurre i costi e spedire più giochi : Le cose dentro Blizzard stanno cambiando, e a giudicare da un nuovo rapporto trapelato sembra proprio che lo studio abbia come unico scopo quello di ridurre i costi e spedire più giochi, riporta PCgamesn.Le direttive sono di tagliare i costi nella maggio parte dei dipartimenti non direttamente collegati allo sviluppo di un titolo, e alcune conseguenze di questi cambiamenti sono già visibili: vi abbiamo infatti già parlato del troncamento di ...

Solstizio d’Inverno 2018 : dall’architettura ai giochi alle cerimonie - ecco come gli indigeni americani festeggiano il giorno più breve dell’anno : Il Solstizio d’Inverno avviene nello stesso momento per tutti, in ogni parte del mondo, e quest’anno nell’emisfero settentrionale si verifica proprio oggi, 21 dicembre, precisamente alle 23:23 (ora italiana). Il Solstizio d’Inverno si verifica ogni anno quando il sole raggiunge l’inclinazione di -23,5°C, ossia quando il Polo Nord è più distante per inclinazione dal sole, determinando le minori ore di luce solare dell’anno. Durante il Solstizio ...

Smartphone - videogiochi e smart tv : i prodotti tech più venduti nel 2018 : Crescono i consumi degli italiani nel 2018. La spesa sale di 21,14 miliardi di euro, +2% sul 2017, arrivando a quota 1.080 miliardi, sulla scia di una performance positiva che dura da cinque anni (8,65% dal 2014). A guidare la corsa è l’ecommerce, che segna il +16% in valore. Inossidabili gli smartphone. L’intero mercato dei beni durevoli è cresciuto dell’1,5% in valore. Cresce anche il credito a consumo, che sale del 3,9% negli ...

Il bello dei videogiochi : 11 bit studios e This War of Mine raccolgono più di $500.000 da donare in beneficenza : Nel caso in cui non abbiate mai sentito parlare di This War of Mine il nostro consiglio è quello di acquistare questo fantastico progetto o quanto meno quello di dargli un'occhiata anche leggendo la nostra recensione. Si tratta di un titolo che unisce meccaniche gestionali allo stealth e alla necessità di fare delle scelte spesso molto dure dal punto di vista etico e morale.This War of Mine racconta la guerra vista attraverso gli occhi dei ...

Più di 50 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata : Sono più di 50 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 17 gratis) sul Play Store. C'è modo migliore per affrontare la fredda mattinata? L'articolo Più di 50 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata proviene da TuttoAndroid.

La più bella giocata - un prete ai giochi : ... un prete ai Giochi racconta vita e raccoglie gioia', il libro di padre Gionatan De Marco, direttore dell'Ufficio per la pastorale per il turismo e lo sport della Cei e cappellano degli azzurri, che ...