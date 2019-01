Fenomeno Harden | altri 43 punti

raisport.rai

: RT @Gazzetta_NBA: James #Harden fenomeno di #Natale: 41 punti. Okc si inchina. Ecco come è andata - marcm1969 : RT @Gazzetta_NBA: James #Harden fenomeno di #Natale: 41 punti. Okc si inchina. Ecco come è andata - PoPaolino : -i Knicks sono una barzelletta -Harden un fenomeno -Kyrie Irving tecnicamente il più forte del pianeta(… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) La Nba non si ferma mai, così anche ieri varie squadre sono scese in campo per la 'regular season'. A dare spettacolo è stato 'il Barba' James, autore di una tripla doppia che ha dato agli ...