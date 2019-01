Crollo all' ex lanificio Canovai | finita l' emergenza | le famiglie rientrate a casa

Dal Crollo del Ponte Morandi a terremoti e alluvioni : gli eventi principali del 2018 : Sono tanti i fatti di cronaca che hanno lasciato il segno nel 2018: ripercorriamo i principali, dal crollo del Ponte Morandi a Genova all’alluvione di Casteldaccia, in Sicilia. 25 gennaio: disastro ferroviario di Pioltello. Un treno, un convoglio Trenord con a bordo 350 persone, pendolari partiti da Cremona per andare a scuola o al lavoro a Milano, deraglia all’altezza della stazione di Pioltello. Tre i morti, 46 i feriti; 7 agosto: ...

Banca Carige - altro Crollo in Borsa : missione alla Bce per salvare l'istituto a un passo dal fallimento : Banca Carige ha perso il 18,75% a fine seduta, nel primo giorno di scambi alla Borsa di Milano dopo il mancato via libera all'aumento da 400 milioni in assemblea. La capitalizzazione della Banca, con un' azione che vale 0,0013 euro, il nuovo minimo storico, è scesa così a circa 71 milioni di euro. C

Premier League - i risultati del Boxing Day : colpo del Chelsea - altro Crollo del City [GALLERY] : 1/142 AFP/LaPresse ...

Premier League - i risultati del Boxing Day : Liverpool - United e Tottenham ok - altro Crollo del City [GALLERY] : 1/142 AFP/LaPresse ...

Borse - Tokyo affonda dopo il Crollo di Wall Street : 'L'unico problema che ha la nostra economia è la Fed', ha scritto su Twitter il presidente americano facendo tracollare il Dow Jones di oltre 650 punti. È la quarta seduta negativa consecutiva per ...

Ora M5s teme il Crollo e punta all'election day : Il testo dell'ememdamento, come riporta l' HuffPost è abbastanza chiaro: 'Al fine di garantire la più elevata partecipazione dei cittadini alla vita politica [...] nonché il contenimento dei costi a ...

Giuseppe Mancini - coordinatore dei periti di Aspi : "Il cedimento degli stralli non è la causa del Crollo del Ponte Morandi" : "In attesa del completamento delle prove, vorrei sottolineare che quanto finora emerso dalle analisi di Zurigo sembrerebbe confermare che il cedimento degli stralli non sia la causa primaria del crollo del Ponte, come ho dichiarato più volte". Lo dichiara in una nota il coordinatore dei periti di Autostrade per l'Italia, Giuseppe Mancini, in relazione "alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi ...

Il Crollo delle quotazioni del petrolio migliora le prospettive dell'Italia giallo-verde : ... ma considerando che allora le previsioni fossero per almeno una tenuta dei prezzi a quei livelli, possiamo almeno dirci che l'avremmo scampata bella e che le prospettive per la nostra economia ...

Ora M5s teme il Crollo ?e punta all'election day : Il Movimento Cinque Stelle teme sempre di più un crollo nei consensi. Tutte le ultime rilevazioni segnalano un calo nei sondaggi con un'impennata dei consensi per la Lega e con una crescita costante dell'area di centrodestra. L'appuntamento per le Europee è di quelli decisivi: un banco di prova per il governo e per la stessa maggioranza. E così i 5 Stelle per evitare un ulteriore tracollo provano a correre ai ripari. L'idea è quella di accorpare ...

Ponte Morandi : capo periti Aspi - Crollo non per cedimento degli stralli : Il cedimento degli stralli non è stata la causa del crollo del Ponte Morandi e lo confermerebbero anche le prime evidenze delle analisi del laboratori di Zurigo sui reperti. A dichiararlo è Giuseppe Mancini, coordinatore dei periti di Autostrade per l’Italia e professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso il Politecnico di Torino, in relazione alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi ...

La prima volta - Cristina Parodi con la voce rotta dall'emozione : non riesce a parlare - il Crollo : Cristina Parodi è tornata temporaneamente negli studi Rai di Roma per condurre La prima volta, la puntata pomeridiana della maratona Telethon su Raiuno, cedendo a un momento di commozione. Dall'...

Roma - Crollo muro di Villa Mercede : sopralluoghi per messa in sicurezza : A seguito della caduta di una parte del muro di Villa Mercede, nel quartiere San Lorenzo a Roma, i tecnici del Dipartimento Lavori pubblici del Campidoglio, del Dipartimento Ambiente e della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali “hanno effettuato e stanno proseguendo una serie di sopralluoghi sul posto. Sono tuttora in corso i controlli – precisa una nota – ed è stato disposto il transennamento dell’area, per ...

Maltempo - neve e Crollo delle temperature : allerta gialla nel Nord Italia : E' allerta gelo in tutta Italia , con il crollo delle temperature al Centro-Sud e la neve al Nord, dal Piemonte fino a Veneto ed Emilia Romagna. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni ...

Crollo ponte di Genova : cavi corrosi e guaine protettive mancanti. Dalla Svizzera le prime analisi sui detriti : cavi corrosi, guaine protettive interamente mancanti in parecchi punti. Molti media svizzeri ritornano oggi sulla questione del Crollo del ponte Morandi a Genova nell’agosto scorso, delineando un quadro pesante per quel che riguarda gli esiti delle analisi degli esperti del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa), che ha sede a Dübendorf, nei pressi di Zurigo...