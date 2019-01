Capodanno di paura in Giappone | furgone piomba sulla folla a Tokyo | nove feriti

Botti di Capodanno - “Io non ho paura se scoppia il tappo” : Enzo Salvi e Maurizio Battista testimonial con i loro cani : Una campagna dalla parte degli animali per sensibilizzare contro l’antica usanza dei Botti di Capodanno che sono causa di traumi e forti disagi per cani, gatti e non solo. A rinnovare l’appello è ancora una volta l’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia, che ribadisce “quanto l’esplosione di fuochi d’artificio rappresenti non solo un pericolo per gli umani che li utilizzano, ma anche un serio rischio per gli amici a quattrozampe ...